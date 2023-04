Nella serata di lunedì 17 aprile sono stati accesi i nuovi lampioni installati in via Manzoni a Valmadrera. Il cambio ha riguardato il tratto compreso tra l'incrocio con la via Leopardi e il ponte stradale sul torrente Inferno all'inizio via San Rocco. Da un mese l'arteria era all'oscuro a causa di un guasto serio e irreparabile sulla linea interrata di alimentazione dei vari punti luce. I tecnici di Enel So.le, la società incaricata dall'amministrazione comunale per la risoluzione del problema, hanno dovuto procedere al sezionamento dell'impianto per definire nel dettaglio il danno e capire il da farsi.

13mila euro per i nuovi lampioni in via Manzoni

Come spiegato dal Comune attraverso il geometra Giovanni Sala del settore lavori pubblici, “l'intervento ha comportato un costo complessivo netto pari a 13.440 euro” per varie lavorazioni: rimozione di 6 apparecchi stradali esistenti a vapori di mercurio con relativi sostegni in ferro, rimozione di 3 apparecchi stradali a vapori di mercurio, rifacimento di parte della canalizzazione interrata dell'impianto - dal civ. 58 di via Manzoni, sino all'incrocio con via Petrarca -, realizzazione di 9 pozzetti d'ispezione in corrispondenza di ognuno dei centri luminosi oggetti d'intervento, rifacimento di 6 plinti d'alloggiamento per i nuovi pali in ferro zincato installati, fornitura e posa di 9 nuovi apparecchi illuminanti a led di ultima generazione, di cui 6 installati sui nuovi sostegni metallici e 3 posizionati su sostegni esistenti”.

Le operazioni sono durate circa dieci giorni e “hanno permesso di ripristinare le giuste condizioni di sicurezza a un'arteria stradale quale la via Manzoni, una delle principali vie di scorrimento del traffico cittadino. La configurazione a led dei nuovi apparecchi illuminanti messi in opera garantisce uno standard di sicurezza elevato, con un grado di illuminazione ottimale”.