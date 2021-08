Lario Reti Holding cerca un addetto tecnico per i sistemi di trattamento acque

Lario Reti Holding Spa - Gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco - ricerca la figura professionale di un tecnico sistemi trattamento acque, al fine di garantire un adeguato turnover. Come illustrato sul sito internet della società a partecipazione pubblica, all'interessato verrà proposto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con un livello di inquadramento e relativo trattamento economico commisurato al livello professionale posseduto e comunque non superiore al quinto livello del Ccnl Gas - Acqua Utilitalia.

I termini per le candidature

La candidatire per il posto vanno presentate entro e non oltre il 19 settembre 2021. La figura sarà inserita nella Divisione Conduzione e si occuperà, a titolo esemplificativo, delle seguenti attività:

Verifica della corretta funzionalità e regolazione dei processi di potabilizzazione e disinfezione delle acque (dosaggio chemicals, manutenzione e calibrazione sonde di misura, ecc.);

Manutenzione delle unità e delle linee di dosaggio chemicals;

Avviamento e controllo delle sezioni (filtrazione, assorbimento, disinfezione, ecc.) che caratterizzano la filiera di potabilizzazione delle acque.

Le candidature potranno pervenire unicamente online tramite lo Sportello CV di Lario Reti Holding, raggiungibile dal link posto a piè di pagina. La graduatoria finale di questa selezione avrà validità 12 mesi e sarà tenuta in considerazione per esigenze identiche o analoghe.

Le candidature verranno valutate da parte di una Commissione appositamente nominata e riguarderà le informazioni dichiarate nel curriculum vitae presentato da ciascun concorrente. Le candidature ritenute qualificate saranno chiamate alle fasi successive della valutazione, consistenti in colloqui che potranno comportare anche prove scritte e/o pratiche.

La Società si riserva la facoltà di non procedere alla copertura delle posizioni indicate o di formulare una graduatoria dei candidati ritenuti idonei cui fare riferimento in caso di mancata copertura della posizione per rinuncia o forza maggiore da parte del soggetto primo classificato.