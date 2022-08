Lotta alla siccità: arriva il nuovo impianto di potabilizzazione mobile

Il problema della siccità rimane ben presente nel territorio lecchese. Per contrastarlo è pronto a entrare in servizio un nuovo strumento: si tratta della nuova unita? di trattamento compatta per acqua potabile, “ideale per un uso continuo in una vasta gamma di ambienti e situazioni, quale quella di estrema carenza di acqua che stiamo vivendo. Questo impianto consente di trattare acque da una molteplice gamma di fonti come fiumi, laghi, dighe, acqua piovana e acque sotterranee, producendo acqua potabile priva di contaminazione fisica e batteriologica”: lo spiega in una nota Lario Reti Holding, gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti i Comuni della provincia di Lecco.

“In una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, questo sistema puo? diventare di fondamentale importanza in quanto non necessita di connessione alla rete elettrica ed e? facilmente trasportabile. L'unico componente che richiede energia e? la pompa di aspirazione e mandata, alimentabile a diesel. Il funzionamento di questo impianto prevede che, dopo la prima fase di pompaggio dell’acqua di alimentazione, questa passi attraverso la sedimentazione e la pre clorazione. Successivamente l’acqua viene filtrata attraverso la sabbia e carbone attivo che rimuove le particelle solide e composti organici ed infine viene disinfettata”, prosegue l'azienda.

L’impianto, dal valore di 18mila e 500 euro, “potra? potabilizzare acqua di corpi idrici superficiali al ritmo di circa 5 metri cubi all’ora”.

Il vademecum anti spreco

Evita sprechi nell'innaffiare orti e giardini

Puoi annaffiare le piante del terrazzo anche con l'acqua usata per lavare frutta e verdura, raccoglila in una bacinella dopo aver sciacquato gli alimenti. Innaffia il giardino con parsimonia e verso sera, quando il sole è calato, perché l'acqua evapora più lentamente e viene meglio assorbita dalla terra.

Tieni aperto il rubinetto solo quando serve

Chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti o ti fai la barba. I rubinetti hanno portata di 10 litri al minuto: lasciarli aperti mentre ci si lava i denti implica un consumo e uno spreco di diverse decine di litri. Se chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti, consumerai 1 litro di acqua anziché 20.

Fai il carico di pulito

Usa lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico e mantieni puliti i filtri: risparmierai anche energia elettrica. Scegli i programmi a bassa temperatura, un lavaggio in lavatrice richiede 80 litri d'acqua a 30°, il doppio a 90°. Accumula le stoviglie di più giorni prima di avviare la lavastoviglie. Lavare i piatti a mano comporta un consumo di acqua maggiore.

Riduci il lavaggio di autoveicoli

Se vuoi lavare l'auto rivolgiti all'autolavaggio con consumi e scarichi controllati oppure usa secchio e spugna: risparmierai circa 130 litri di acqua per ogni lavaggio rispetto al getto della canna.

Scegli la doccia invece del bagno

Il consumo d'acqua per un bagno può essere fino a quattro volte superiore rispetto a quello per una doccia: ovviamente, dipende dalla durata della doccia, tuttavia una vasca da bagno contiene 100-160 litri d'acqua, mentre una doccia di 5 minuti fa consumare 75-90 litri e una di 3 minuti 35-50 litri.

Applica i riduttori di flusso

Applica i frangi getto ai rubinetti di casa: sono dispositivi economici e facili da montare. Riducono il getto di acqua in uscita dal rubinetto, miscelandolo con l'aria, senza diminuire la resa lavante, e permettono di risparmiare fino al 50% dell'acqua usata.

Evita il frequente ricambio delle piscine

Evita, se puoi, il riempimento e il frequente ricambio delle piscine anche di piccole dimensioni. Una piscina di piccole dimensioni comporta un utilizzo di acqua pari al consumo di una famiglia di tre persone in una settimana.

Ripara le perdite

Se dal tuo rubinetto scende una goccia al secondo butterai fino a 2.000 litri all'anno. La sera, prima di dormire, controlla che tutti i rubinetti di casa siano ben chiusi e leggi sul contatore dell'acqua il livello di consumo raggiunto; al mattino, appena sveglio, prima di iniziare la giornata, controlla di nuovo quanto segna il tuo contatore: una differenza anche minima significa che c'è una perdita.

Misura il tuo consumo

Il tuo consumo giornaliero pro-capite dovrebbe essere mediamente compreso tra 150 e 160 litri d'acqua. Una famiglia di tre persone dovrebbe consumare mediamente un metro cubo d'acqua alla settimana. Un consumo nettamente superiore potrebbe essere dovuto a una perdita.