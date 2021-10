Mercoledì al Politecnico una nuova sessione di lauree magistrali

È nuovamente tempo di lauree magistrali al Polo di Lecco e mercoledì 6 ottobre 2021 saranno ben 33 i laureandi che sosterranno il loro appello in presenza.

L'elenco dei laureandi magistrali

- Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

Sara Bascì

Coppito Rebirth - Una nuova scuola per Coppito: 95 giorni per implementare un edificio scolastico provvisorio e trasformarlo da temporaneo a permanente

Gabriella Berlingeri

CentuRei - Lo scarto che ritorna ad essere elemento strutturale per la "trasformazione" di Palazzo Centurioni

Maria Vittoria Carella

City Life Hub, proposta per la progettazione di edifici alti con l'interazione fra protocollo Active House e modellazione BIM 6D

Martina Carsana

DREAM LAB - Colle di Sogno: un laboratorio pratico sulla conoscenza del territorio come motore di rivitalizzazione per nuclei antichi in abbandono.

Sara Cornaggia, Nicolò Matteo Pirovano, Silvia Prevedello

Progetto di riqualificazione, consolidamento statico e ampliamento di un rifugio alpino: Capanna Piz Fassa

Laura Denti, Yan Jin Yan

SKUMA #Tristezzazero - Progettazione di un edificio polifunzionale Active House dedicato alla cura di persone con problemi cognitivi

Alice Dieterich Murr

TENACE: un Resilience Hub per l'isola caraibica di Barbuda per migliorare la preparazione e la risposta della comunità alle emergenze climatiche

Davide Dodi, Giulia Rossotti

MADD: il futuro delle arti di Ravenna attraverso il recupero di un'archeologia industriale, lo Jutificio Romagnolo

Tiziano Guglielmi

SistemaLecco. Piccola. Città. Resiliente. Riscoperta del sistema urbano lecchese (montagna-città-lago) e della sua capacità di adattarsi costruendo risposte sociali, economiche e ambientali nuove.

Luca Pozzoni, Paolo Tagni

Iuga Rhaetica. Recupero della via di Umbrail e delle strutture ivi pos

- Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica - Mechanical Engineering

Alessandro Arrighi

Dynamic Finite Element Analysis of a ski for alpine touring

Stefano Arrigoni

Design of the optical bench for the DORA telescope

Cesare Bosisio

Thermo-mechanical design of a panoramic camera for Moon caves observation

Aron Grandi

Influence of the Cooling Conditions on the Microstructure and the Mechanical Properties of a Hot-Rolled Low-Carbon Boron Steel

Teenu Arjun Ravi, Yuvan Sathya Ravi

Effects of 3D whole-body vibration on the response time measured in psychomotor vigilance task

Natalia Rodriguez Montanez

Active Aerodynamics and Cyclonic Cooling on electrical vehicles (AARC)

Francesco Rusconi

Optomechanical development of the RIIFS spectrometer

Monika Dorota Smukowska

Design, manufacturing and performance evaluation of an efficient nozzle for the compressed air system application

Junior Elimar Viera Vaz

Testing and modelling of the MicroMED dust analyzer fluidic system

- Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation

Tugce Ceran

An analytical and numerical analysis of a reinforced concrete slab with post-installed rebars of different lap lengths

Laura Corti

Wildfire in the Alpine context: an integrated method to study the phenomenon and improve post-fire hydrological model

Trishala Daka

Optimization of cushion layer performance with soil reinforcing structural elements in rockfall shelters

Masoud Jahangir

Reducing Air Pollution Risk In Lombardy Region Using Solar Heating

Yili Pan

Design of Fixed Offshore Structures: A Case Study

- Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Enrico Del Curto, Francesco Mainetti

The Vertex: revitalisation of a Val di Lei's landmark

Ruthvik Niranjan Rajan

Rehabitate post-disaster survivors