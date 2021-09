Momento storico al Politecnico: ecco i primi ingegneri civili per la Mitigazione del Rischio

Saranno tutti in presenza i 37 laureandi triennali che discuteranno la loro tesi giovedì 23 settembre al campus del Politecnico di Via Previati. Una giornata speciale in quanto, oltre ai laureati in Ingegneria Civile e Ambientale e Ingegneria della Produzione Industriale, conseguiranno il titolo i primi quattro studenti in Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio, corso di laurea attivato presso il Polo di Lecco nell'anno accademico 2018/2019.

"Sono felice e orgogliosa per questo traguardo - commenta Monica Papini, coordinatore del corso in Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio - Giovedì festeggeremo i nostri primi laureati ai quali auguro i migliori successi per la loro vita professionale, ricordando che il Politecnico potrà continuare a essere un loro

punto di riferimento per qualsiasi necessità".

Tutti i laureandi

Ingegneria Civile e Ambientale

Leonardo Casiraghi, Leonardo Fioroni, Nicola Gabrieli

Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio

Riccardo Colombo, Riccardo Mattavelli, Diego Negri, Alessandro Scaioli

Ingegneria della Produzione Industriale

Pietro Appiani, Manuel Bianchi Bazzi, Daniel Bonazzi, Paolo Borghetti, Fabrizio Butti, Gabriele Buzzetti, Mirko Ciceri, Gloria Giulia Contato, Marco Dell'oro, Filippo Luca Ferretti, Lorenzo Fioretta, Marco Gautiero, Daniele Gelpi, Alessandro Leone, Dominique Liuzzo, Giulia Mandelli, Manuel Martinelli, Annalisa Mazzeo, Matteo Mazzoran, Alessandro Mulig De Palmenberg, Riccardo Pandiani, Edoardo Riccardo Pirola, Michele Restuccia, Francesco Riva, Saverio Rocchi, Luca Sabadini, Michele Sala, Mirko Tenca, Alessandro Valsecchi, Francesco Vanoli.