Oggi diciassette giovani diventano dottori in Ingegneria

Giornata di festa per i giovani studenti. Giovedì 9 marzo è programmata la sessione di lauree triennali al campus di via Previati del Politecnico di Milano, sede di Lecco. Saranno 17 i laureandi che festeggeranno questo importante traguardo.

Ecco i nominativi dei laureandi:

Ingegneria Civile e Ambientale (ICA)

Lorenzo Gilardoni Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio (ICMR)

Carlo Rava, Paola Vola Ingegneria della Produzione Industriale (IPI)

Matteo Basilico, Anna Bellati, Francesco Colombo, Luca Follador, Elena Franzante, Marco Gatti, Andrea Meazzi, Marco Robustelli Test, Nicolò Ruffoni, Alessandro Spinelli, Luca Stefanoni, Alberto Valsecchi, Lorenzo Valsecchi, Giorgia Zenone

La proclamazione dei laureati ICA e ICMR si svolgerà alle ore 14:30 in aula B1.1 mentre, per i laureati IPI, le proclamazioni si terranno a partire dalle ore 15:30 in aula B0.4.