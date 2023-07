In mille al Lavello conquistati dalle "rosse" Ferrari

In mille al monastero del Lavello per ammirare le "rosse" Ferrari. Successo per l'iniziativa proposta in questa domenica di luglio nel piazzale vicino al complesso religioso in riva all'Adda a Calolziocorte. La manifestazione dal titolo "Il Cavallino - le rosse al monastero del Lavello" è stata promossa dalla Fondazione Lavello in collaborazione con il Ferrari Club Caprino Bergamasco allo scopo di richiamare sempre più visitatori, dando spazio questa volta alle auto di lusso. Venticinque le Ferrari in mostra e circa un migliaia le persone giunte al monastero di Santa Maria del Lavello per la manifestazione.

"È stata un'occasione per unire la passione per i motori e le auto di lusso alla cultura e alla valorizzazione del Lavello, all'insegna dell'aggregazione e del sempre maggiore richiamo di visitatori e turisti - ha commentato Roberto Monteleone, presidente della fondazione di Santa Maria del Lavello, ritratto nella foto insieme a Sergio Campana e Vittorio Crippa dello staff Ferrari di Caprino - Oltre a vedere le macchine, le persone presenti hanno potuto visitare uno dei luoghi più suggestivi della Valle San Martino, dando quindi spazio anche alla cultura. Siamo soddisfatti dell'ottima partecipazione registrata. Dopo il buon esordio della scorsa estate, oggi abbiamo avuto una felice riconferma".