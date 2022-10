Mezzo secolo di Arti Marziali celebrato al monastero

Ben 50 anni di arti marziali celebrati al Monastero del Lavello. Nei giorni scorsi si è tenuta infatti nello storico complesso religioso di Calolzio la festa per il mezzo secolo di fondazione dell'Associazione Jitakyoei Budo & Wushu - Università Europea Arti Marziali e Cultura Orientale.

L'evento, patrocinato dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Calolziocorte, è stato l'occasione per il Maestro Sergio Mor Stabilini, fondatore della onlus, di ritrovare dopo tanto tempo diversi allievi che hanno frequentato il dojo di Calolziocorte nel corso di questi 50 anni, ma anche allievi provenienti da altri dojo della Lombardia.

Sono tanti infatti i calolziesi, e gli abitanti della provincia di Lecco, che nel corso di questi anni hanno incontrato il Maestro Mor Stabilini e hanno avuto l'opportunità di apprendere i suoi insegnamenti a partire da quelli di karate e di Kendo (ma non solo) apprezzandone la professionalità e lo stile.

L’incontro del Lavello è stato un momento carico di emozioni, in cui si sono ripercorse le tappe salienti di questa storia di oltre mezzo secolo, iniziata nel 1972 presso la sede della scuola Caterina Cittadini di piazza Regazzoni. Per i partecipanti alla gradita "reunion", la gioia di ritrovarsi è stata ancora più grande per aver superato il periodo di stop avvenuto durante la pandemia.