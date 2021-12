"Driiin! Tutti fuori dall'aula", così la natura sale in cattedra

"Driiin! Tutti e tutte fuori dall'aula!" Questo il titolo del "Convegno per ripensare la scuola con la didattica esperienziale, in natura e con le comunità locali" che si terrà sabato 11 dicembre dalle ore 14.00 alle 18.30 al Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte. L'iniziativa è organizzata dalla Cooperativa sociale Liberi Sogni: con questo convegno-convivio accompagnato da laboratori a tema, gli educatori della onlus lecchese vogliono aprire un confronto per ripensare la scuola con la didattica esperienziale, con uscite tra la natura e con le comunità locali.

"Dirigenti scolastici, insegnanti, ragazzi, genitori, comunità locale: si può fare! - spiegano i promotori dell'iniziativa - La Cooperativa, impegnata dal 2006 nel campo dell’educazione ambientale, promuove un pomeriggio in cui, con la guida di insegnanti, pedagogisti, formatori ed esperti, si condivideranno approcci, riflessioni e progetti pilota di didattica esperienziale in natura. Verrà restituita all’interno del convegno l’esperienza di EsplorAzioni, progetto inedito e sperimentale che ha preso avvio in 3 istituti comprensivi (due del lecchese e uno della bergamasca) sotto il coordinamento degli esperti della Coop Liberi Sogni in cui è stato possibile sperimentare metodologie didattiche innovative di outdoor education".

Veronica Pandiani: "Ripensare il modo di insegnare aprendo a verde, piazze e territori"

"Outdoor Education significa ripensare completamente il modo di insegnare, a partire dagli spazi utilizzati, che non devono essere aule ricostruite all’esterno - spiega Veronica Pandiani, coordinatrice del progetto - Significa piuttosto uscire dalla scuola e vivere maggiormente i cortili, i boschi, le piazze, scoprire il territorio in cui si vive e i suoi abitanti, umani e non. Significa esplorare l’esterno per farsi ispirare e prendere degli spunti pratici, reali, concreti dal mondo naturale. Così il semplice ritrovamento di un lombrico diventa un input utile per affrontare il tema della catena alimentare e dell’ecosistema. Oppure attraverso un laboratorio di estrazione dei pigmenti naturali dai fiori e dalle erbe spontanee si può comprendere perché la natura sia così colorata e scoprire il ruolo degli insetti impollinatori nell’ecosistema. Fare educazione in natura significa imparare ad essere curiosi, a fare ragionamenti complessi e non a compartimenti stagni, imparare dalle cose più semplici e scontate che ci circondano".

Durante il pomeriggio verranno inoltre proposti laboratori didattici da replicare a scuola, tra una merenda e un aperitivo con prodotti locali offerti dal progetto. In parallelo, per bambini e ragazzi saranno organizzati caccia al tesoro, laboratori, attività indoor e ovviamente outdoor. Il convegno è rivolto ad insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, educatori, animatori, formatori, genitori, bambini 3-10 anni e ragazzi 11-14. Per partecipare occorre prenotarsi entro il 9 dicembre o fino ad esaurimento posti. La partecipazione è gratuita grazie al progetto EsplorAzioni realizzato con il contributo del Dipartimento delle politiche della Famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il Convegno è gratuito, per chi lo desiderasse è possibile sostenere con un'offerta libera la Cooperativa Liberi Sogni e in particolare il progetto di riqualificazione di Cascina Rapello. Per info: scuole@liberisogni.org / 334 7368295.

Il programma e i relatori

Il convegno si aprirà al Lavello alle ore 14 di sabato 11 dicembre con l'introduzione e l'inizio dei lavori. Interventi a cura di: Marcella Danon su "Natura dentro e fuori: come educare al sentire che siamo natura"; Marco Boffi: "La Natura in mente: il ruolo dell’esperienza nella relazione coi luoghi"; Andrea Riva: "A scuola di inclusione attraverso l’esperienza di apprendimento mediato". Alle 16 laboratori esperienziali per adulti a cura di Marcella Danon: "La carta d'identità ecologica"; Marco Boffi: "L’identità dei luoghi; Andrea Riva: "A scuola di esperienza". Alle 17 presentazione del modello educativo didattico Liberi Sogni “EsplorAzioni”: Restituzione codificata dell’esperienza di EsplorAzioni, progetto inedito e sperimentale di metodologie didattiche di outdoor education e didattica in natura, che ha preso avvio in contesti formali (3 istituti comprensivi del lecchese e della bergamasca) e informali (centri estivi diurni e campi estivi residenziali). L'iniziativa si chiuderà poi con un apertivo.