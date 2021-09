Tutti pazzi per i pizzoccheri

Successo a Calolzio per l'evento dedicato alla cucina valtellinese. Spazio anche a sciatt, polenta e carne alla griglia. "Non ci aspettavamo così tanta gente. Avanti altri due giorni"

Pizzoccheri, sciatt, polenta, carne alla griglia. Il tutto innaffiato da vini tipici e birre artigianali. Entra nel vivo a Calolzio il Festival della Valtellina che già nella prima serata di ieri, venerdì 24 settembre, ha raccolto una grande partecipazione. L'evento gastronomico proseguirà anche nella serata di oggi, sabato 25 settembre, e domani, domenica 26, dalle ore 18 alle 23 sempre nello spazio allestito sul lungoadda del Lavello, con possibilità sia di mangiare sul posto, sia di asporto.

L'iniziativa - un format itinerante - è promossa da un'associazione di operatori enogastronomici del territorio in accordo con l'assessorato ad Eventi e Associazioni del Comune di Calolziocorte. "Siamo molto soddisfatti della prima serata - commenta l'assessore Cristina Valsecchi - non ci aspettavamo un successo così, abbiamo anche diverse persone provenienti da fuori. E i pizzoccheri piacciono davvero molto. Vi aspettiamo anche questa sera e domani. Come per lo street food di inizio estate, vogliamo tornare a riproporre occasione di festa, ritrovo e ripartenza, sempre in sicurezza e curando ogni aspetto organizzativo". Per l'accesso alla manifestazione è necessario il green pass, oltre all'utilizzo di mascherina e mantenimento delle distanze.

Ci sono anche il Lavelfolk e il Mercatino Baby

In concomitanza con il Festival della Valtellina ci sarà anche il mercatino Baby promosso dalla Pro loco di Calolziocorte, rivolto in modo specificio ai bambini, e in programma domenica 26 dalle ore 14 alle 18. E poi ancora il Lavelfolk Festival con due eventi nella serate di venerdì e di sabato, all'insegna della musica popolare. Questa sera, 25 settembre, si esibiranno Le Matrioske e i Tona Libre.