La magia delle stelle al Lavello con gli scatti di Davide

Davide Trezzi con le sue foto porta le stelle dentro la Locanda Leonardo. Anzi, essendo astrofisico, proietta il Lavello verso il cielo. Iniziativa da non perdere per gli amanti del cosmo al complesso religioso di Calolziocorte dove andrà in scena una nuova esposizione, questa volta dedicata a stelle e galassie. La mostra consiste di immagini riprese con diversi modelli di telescopi amatoriali e obiettivi fotografici dai cieli della Brianza, del Lago di Como, della Valtellina e della Valle d’Aosta. Raffigurano ammassi stellari, nebulose, galassie oltre alla Luna, il Sole e i pianeti del Sistema Solare. Utilizzando dispositivi mobili quali smartphone e tablet sarà possibile avere informazioni dettagliate sull’oggetto celeste illustrato, sulle tecniche di ripresa oltre all’audioguida.

Date e orari dalla mostra promossa dalla Locanda Leonardo

La mostra verrà inaugurata sabato 4 febbraio, ore 16 e rimarrà aperta fino alla fine di febbraio, visitabile negli orari di apertura della Locanda Leonardo al Lavello. L'ingresso è libero. Sabato 11 e 18 febbraio dalle 9 alle 11 saranno organizzate visite guidate, presenziate dall’astrofotografo ed astrofisico Davide Trezzi. Tutte le fotografie sono stampate su carta riciclata dalla Cartiera dell’Adda e adornate da piccole e preziose opere d’arte "stellari" eseguiti dalla Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia - Sfa di Calolziocorte.

Il suo blog di astrofotografia premiato a livello europeo

Davide Trezzi, residente a Varenna, è il responsabile del progetto Lario Celeste. Nato nel 1982, dottore di ricerca in Fisica, Astrofisica e Fisica applicate all’Università degli studi di Milano è astrofilo e astrofotografo dal 1997. È stato presidente dell’associazione Gruppo Amici del Cielo di Barzago dal 2009 al 2011. Curatore del sito www.astrotrezzi.it premiato nel 2015 come migliore blog di astrofotografia in Europa. Ha lavorato come assegnista di ricerca presso il Cern di Ginevra e presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Ha pubblicato articoli su riviste nazionali ed internazionali di cui due su Nature.

Divulgatore scientifico dal 1998, Trezzi ha in attivo più di 100 conferenze e corsi tenuti presso scuole, enti ed associazioni. In particolare, ha tenuto conferenze presso l’Osservatorio di Merate, l’Osservatorio di Sormano e la Torre del Sole di Brembate di Sopra. Le sue foto sono state pubblicate su libri quali “Gateway to the Sky” (2018) e "Alle Frontiere del Cosmo" (Repubblica e Le Scienze, 2021) oltre che sul calendario della rivista di Astronomia "Nuovo Orione" (2018). Oggi si occupa di ricerca e sviluppo in ambito software-embedded per una società di consulenza.