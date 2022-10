“Che casino noi donne”, il romanzo di Benedetta

Non solo cantante. La calolziese Benedetta Castelli, in arte Elly Bennet, si è nuovamente misurata anche come scrittrice dando alle stampe il suo romanzo "Che casino noi donne". Un titolo senza dubbio curioso e accattivante, per un libro che sarà presentato venerdì 4 novembre alle ore 20.45 al monastero di Santa Maria del Lavello. L'editore è Accornero Edizioni.

Benedetta propone un assaggio del suo libro con queste parole: "In un mondo dove le persone dispensano consigli su come avere relazioni e come comportarsi con gli ipotetici partner, dove il genere femminile e maschile a un certo punto collidono, ecco che si affaccia la protagonista di questo romanzo, che tra una gag e l'altra fatta con il suo compagno di vita, un buffo cagnolone dai modi irruenti, che già confusa di suo, tra un disagio esistenziale e l'altro, amiche perennemente alla ricerca della perfezione e la società che la vorrebbe in un certo modo, si ritrova a frequentare casi umani qua e là, ma senza mai accontentarsi... Riuscirà, insieme al suo inseparabile amico a quattro zampe, a trovare il suo posto nel mondo?"

La giovane autrice, con studi in biologia marina e un recente lavoro come bagnina, aveva già dato alle stampe anche il libro “Questa vita non è la mia”, nel quale aveva raccontato le storie di persone realmente conosciute, talvolta "invisibili", uomini e donne con una vita al limite a causa di varie dipendenze come droga e alcool.

Benedetta è poi un'artista poliedrica: si dedica infatti anche al canto e oltre ad aver partecipato alla fase finale della manifestazione "New Talent winter edition" collegata Festival di San Remo, ha pubblicato due singoli come cantautrice ottenendo ottimi risultati in termini di ascolto: "Liberi" e "Soli in piazzia". Quest'ultimo ha superato le 100.000 visualizzazioni su YouTube nel giro di poco tempo. La serata del 4 novembre al Lavello è aperta a tutti e, dopo la presentazione del romanzo, seguirà un momento di convivialità con firmacopie da parte dell'autrice e un rinfresco.