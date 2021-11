"M'illumino di meno" Halloween edition: la sostenibilità e le stelle protagoniste al Lavello

Nella serata tra sabato e domenica è tornata a Calolzio l’iniziativa di sensibilizzazione sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili "M’illumino di meno". Quest’anno gli organizzatori del gruppo civico Cambia Calolzio hanno accostato al tema del contrasto allo spreco e all'utilizzo delle energie fossili, quello dello Spazio e dei suoi misteri. I partecipanti si sono ritrovati al Lavello: con loro anche una delegazione dell'istituto Fiocchi di Lecco e del gruppo astrofili Deep Space del Planetario di Lecco.

"Considerata la vicinanza con l'annuale appuntamento di Halloween, bambini e adulti hanno potuto partecipare in costume alla serata - spiega il portavoce Diego Colosimo - Alle ore 20.15, spente alcune luci del chiostro minore del Monastero di Santa Maria del Lavello, insieme ai docenti dell'Istituto professionale superiore Fiocchi, che da anni portano avanti un bellissimo progetto sulle energie rinnovabili, è stato possibile illuminare a colpi di pedalate il profilo del Resegone, sagomato per l'occasione su di un pannello in legno e sperimentare un modello di smart home che ottimizza le risorse elettriche. Purtroppo, causa cielo coperto, non siamo riusciti a osservare la volta celeste come previsto ma, grazie alla grande professionalità di Loris Lazzati del gruppo Deep Space, abbiamo raccontato le meraviglie dello spazio, incuriosendo i tanti bambini presenti con un speciale pillola sui buchi neri".

Gli organizzatori hanno infine rivolto un ringraziamento all'amica Monica che ha intrattenuto, con due racconti brevi (di cui uno a tema “paura”), i partecipanti tra un’attività e l’altra. "Grazie, infine, a tutti i presenti per aver creduto in questa iniziativa che segna la seconda edizione calolziese del prestigioso format di Rai Radio2 M’illumino di Meno".