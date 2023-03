I "ritratti dell'anima" di Alessandra

Nuovo appuntamento culturale al Lavello. Questa volta andrà in scena la mostra "Ritratti dell'anima" a cura dell'artista lecchese Alessandra Canali. Appassionata di pittura, Alessandra apre il suo laboratorio di ceramica nel 1987 a Valmadrera e intorno agli anni 2000 si dedica prevalentemente a tecniche a olio su tela e acrilico su tavola. Alla Locanda Leonardo a Calolziocorte l?artista esporrà le proprie opere da sabato 4 marzo (inaugurazione alle ore 16) fino al 29 marzo.

È in questi volti che Alessandra ritrova i suoi frammenti sparsi tra tutte le donne del mondo. Meravigliosi pezzi che ricompongono magicamente il suo essere. Alessandra si concentra sui volti per ritrovarsi intera e completata con tutti quei tasselli che solo apparentemente sembrano estranei. Percorre questo sentiero per unirsi empaticamente a tutte le donne.

Come ricorda Raouf Gharbia, curatore dell'iniziativa: "Canali continua a sperimentare e indagare il campo della pittura per sentirsi parte di quel femminile che ha ancora tanta strada da percorrere verso la totale emancipazione e coscienza di sé. Alessandra si focalizza soprattutto sugli occhi e sugli sguardi perché gli occhi parlano. L?artista coi suoi ritratti vuole svelarci i 'moti dell'anima': la persona nella sua piena naturalezza sentimentale e psicologica".

Gli ?occhi? di Alessandra raccontano di una sensibilità alla ricerca della bellezza, della tenerezza. I "suoi" occhi ci raccontano emozioni e sentimenti con grande capacità evocativa. Ma i ?suoi? sguardi ci avvicinano anche a mondi lontani dove la donna sta cercando con fatica il suo equilibrio e le sue aspirazioni.

Le sue donne suggeriscono vite differenti di culture lontane, accomunate tuttavia da un legame unico e universale, indissolubile vincolo tra il femminino di ogni etnia e civiltà, consapevolezza di appartenere a un destino comune ancora tutto da dipingere. "Ecco perché dipingo volti di donna. Per accarezzare il mio, con tutti i tasselli in ordine. Lo sguardo al Cielo per riflettere il blu. Per riflettere soprattutto il mio sereno".