Rifiuti selvaggi al Lavello: "Inciviltà gratuita in uno splendido luogo"

Nuovo episodio di rifiuti abbandonati in un'area pubblica nel territorio. L'ultimo caso ci è stato segnalato da un nostro lettore: riguarda la zona del Lavello, sul lungoadda di Calolziocorte. Qui alcuni ignoti hanno lasciato a terra cartacce, bottigliette e sacchetti nei pressi di un tavolino e dei giochi pubblici.

"Non è la prima volta che succede - commenta Walter - si tratta di un brutto esempio di inciviltà e di mancanza di rispetto, compiuto tra l'altro in una delle zone più bella della città, qual è il Lavello". Come se non bastasse gli autori dei "rifiuti selvaggi" hanno pure divelto la panchina dal terreno, lasciando l'arredo in biblico e compiendo così un ulteriore vandalismo gratuito. La foto, scattata nella mattinata di venerdì 19 maggio, è rimbalzata anche sui social network, nella speranza che gesti indecorosi di questo tipo non si ripetano più.