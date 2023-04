Settimana della cultura al Lavello, gli studenti del Rota salgono in cattedra

Il Lavello continua ad aprirsi al territorio puntando su cultura e aggregazione. Tra le iniziative in programma nei prossimi giorni al monastero di Calolziocorte spiccano i laboratori didattici e creativi proposti alla cittadinanza, con protagonisti gli studenti della scuola superiore Rota. L'iniziativa - in programma dal 16 al 23 aprile - sarà l'elemento cardine della Settimana della cultura che vedrà il convento di Santa Maria del Lavello al centro di una serie di attività offerte a grandi e bambini con inaugurazione sabato 15 aprile alle ore 14.30. "Disegna la tua città ideale - natura, arte, fede e incontro al santuario del Lavello" è il nome dato all'intero evento.

"L'istituto di istruzione superiore Lorenzo Rota di Calolziocorte ha accettato con entusiasmo di collaborare all'evento dando un contributo didattico e culturale - spiega la docente Annesa Elia - 'La... vello, La...bello, che bello!' è il nome del percorso offerto. Gli studenti dell'indirizzo liceale di scienze umane condurranno laboratori per gli alunni delle scuole primarie e visite guidate per le classi delle medie. inoltre, durante i week end, sarà possibile prenotare visite guidate al convento e laboratori per bambini, sempre condotti dagli studenti. I ragazzi, che per la prima volta si cimentano in un'esperienza tanto articolata e complessa, si sono dimostrati propositivi e desiderosi di mettersi in gioco: avere sul territorio uno spazio storico e artistico così ricco e affascinante e poter 'sfruttare' un indirizzo di studi che prepara i giovani al lavoro pedagogico con i bambini è una risorsa per tutti".

Le visite guidate e il modellino in lego

Oltre ad occuparsi delle attività di laboratorio e condurre le visite guidate, gli studenti si sono inoltre cimentati nell'organizzazione e gestione delle prenotazioni e nella realizzazione del materiale grafico pubblicitario. "Un lavoro impegnativo, un coinvolgimento a 360° che permetterà ai ragazzi di comprendere la complessità e l'importanza delle professionalità che si occupano di cultura e divulgazione - aggiunge Annesa Elia - Le scuole superiori possono essere un valore aggiunto per la comunità, dando il loro contributo alla socializzazione e all'arricchimento culturale di tutti". Ogni attività proposta dall'istituto Rota dovrà essere prenotata come specificato nelle locandine che descrivono l'evento. Tra le iniziative segnaliamo anche la ricostruzione del monastero in un modellino con i mattoncini lego. Di seguito il programma con i diversi appuntamenti.

Le iniziative del 15 aprile

Ore 14.30 - Lungofiume del Lavello (viale alberato - zona mercato) - ritrovo dei gruppi della catechesu delle tre parrocchie di Calolzio, Foppenico e Sala, e dei ragazzi dello S.f.a. Artimedia di Calolziocorte

Ore 15.00 - Inizio della realizzazione dell’"Opera d'arte comunitaria". Gli elaborati rimarranno esposti durante tutta la settimana all’interno del Complesso di Santa Maria del Lavello

Ore 16.30 - Merenda insieme

Ore 17.00 - Chiesa di Santa Maria del Lavello - concerto del coro dell'istituto comprensivo Alessandro Manzoni di Calolzio.

"La-bello, La-vello che bello!" e le visite guidate

Dal 16 al 23 aprile gli studenti delle superiori Rota guideranno adulti e bambini alla scoperta dell’affascinante storia del Lavello (laboratori e visite su prenotazione).

Dal 15 al 23 aprile "Disegna la tua città ideale. Natura, arte fede e incontro al santuario del Lavello". Calolzio, Foppenico e Sala: Unità pastorale. Durante tutta la settimana sarà esposto il modellino del complesso di Santa Maria del Lavello realizzato con i mattoncini lego.

Visite guidate: dal 17 al 22 aprile - 15/17. Domenica 16 e 23 aprile 10.30/12 - 15/17

Laboratori per bambini: domenica 16 e 23 aprile 10.30/12 - 15/17; sabato 22 aprile 9/12

Laboratori dedicati alle scuole primarie: dal 17 al 21 aprile - 9.00/12.00 - 15.00/17.00

Gli orari di apertura del complesso religioso del Lavello: dal lunedì al sabato 9/12 e 15/17 - domenica 10.30/12 e 15/17.30.