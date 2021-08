Dopo sei mesi si avviano alla conclusione i lavori sulla Statale 36 tra Lecco e Abbadia

Anas ha programmato gli interventi di finitura: previsto il restringimento di carreggiata in orario notturno da lunedì 23 agosto e fino al 9 settembre

Giungono finalmente a compimento, dopo sei mesi, i lavori di sostituzione delle barriere laterali tra il km 56,240 e il km 57,760 della statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" ad Abbadia Lariana. Anas ha programmato gli interventi di finitura.

Per consentire l'esecuzione delle lavorazioni, che consistono in particolare nella posa di elementi di transizione tra lo spartitraffico centrale e l'imbocco delle gallerie "Conca" e "Borbino", a partire da lunedì 23 agosto e fino al 9 settembre lungo la Dtatale sarà attivo il restringimento delle carreggiate nella sola fascia oraria notturna 22-5. Durante i lavori il traffico sarà convogliato sulla corsia libera.

La limitazione avrà un'estensione massima di 150 metri e sarà in vigore dal lunedì al venerdì. Tra le 5 e le 22 dei giorni feriali e nelle notti dei giorni festivi e prefestivi le carreggiate saranno regolarmente percorribili lungo entrambe le corsie.

SS36: ripavimentazione a Giussano

Sempre sulla Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" Anas ha programmato il ripristino notturno della pavimentazione per un tratto di circa 2,5 chilometri all’altezza di Giussano, nella provincia di Monza e Brianza.

Per consentire le lavorazioni, a partire da lunedì 23 agosto sarà attivo il restringimento delle carreggiate, con transito sempre consentito sulla corsia libera. La limitazione sarà in vigore nelle notti dei soli giorni feriali nella fascia oraria notturna 21-6. In base all'avanzamento dei lavori sarà inoltre chiusa al traffico la rampa di ingresso dello svincolo di Verano Brianza Nord. Il completamento dei lavori è previsto entro il 24 settembre.