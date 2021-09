Ruspe al lavoro: nell'area ex Pagani nasce Ca' del Lario. Migliaia di metri quadrati cambieranno faccia

Terminati i lavori di realizzazione dell'infopoint in via Montelungo partiti il 20 maggio, sono iniziati da qualche settimana gli scavi per dare nuova vita all'ex area Pagani di Lecco. Come noto, la grande zona dismessa di Germanedo vedrà sorgere un complesso residenziale (Ca' del Lario), dei parcheggi, sia a raso che interrati, e un supermercato a marchio Lidl, attualmente non presente in provincia e la cui realizzazione è stata autorizzata dal Comune di Lecco a inizio mese. A metà 2020 era stato tagliato definitivamente il filo con il passato con la demolizione dell'ultima torretta presente all'interno di quella che con il passare degli anni, è sostanzialmente diventata un'area verde tra via Belfiore e via Lamarmora.

Foto recente dei lavori in corso all'area ex Pagani BONACINA/LECCOTODAY

Come cambierà l'area ex Pagani

Lo scorso 22 marzo è stato invece siglato il permesso di costruire N° 113201-1065 come da istanza presentata dalla Belfiore Casa Srl di Milano, dopodichè è stato necessario un ulteriore passaggio burocratico per completare la variante progettuale che prevede la realizzazione del supermercato che occuperà 1.600 metri quadrati di spazio, ultimo atto di un procedimento iniziato nell'ormai lontano 2009. Sorgeranno, poi, un'area residenziale da circa diecimila, un parcheggio a raso in via Montelungo, un'area verde da quasi mille metri qudrati e un parcheggio pubblico interrato di ulteriori tremila; opere accessorie saranno, invece, il marciapiedi lungo la stessa via Montelungo, il percorso ciclopedonale tra via Lamarmora e via Belfiore e la sistemazione delle aree di via Lamarmora all'interno delle quali verrà creata una rotatoria alla francese. Una maxi opera ben diversa rispetto a quella prevista dalla convenzione stipulata da Comune e Belfiore Srl dodici anni fa, contestata formalmente sin da subito dai residenti di Germanedo e Acqua, che era "chiusa" rispetto al resto dell'area residenziale; le cubature, invece, saranno "spalmate" su cinque palazzine distinte.

In questi giorni ruspe e operai hanno iniziato a operare all'interno della grande area, realizzando anche un primo scheletro di fronte a via Montelungo. Le opere di urbanizzazione di quel tratto sono affidate all'impresa esecutrice (Costruzioni Edili Sangiorgio srl di Garbagnate Monastero), mentre la realizzazione è stata subappaltata alla F.lli Bono Snc di Malgrate.