Lavori per sottoservizi e allestimento luna park: come cambia la viabilità

Sono diversi gli interventi di manutenzione programmati nella città di Lecco, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

Parziali o longitudinali restringimenti per interventi di scavo per posa cavi telefonici in varie vie (lavori per conto di Tim Servizi Digitali) dal 4 al 22 aprile 2022 istituzione di:

divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica stradale, restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri, e limite massimo di velocità 30 Km/h in via Cantarelli , nel tratto compreso tra il civico 2 e la via Ponte Alimasco , dal 4 al 22 aprile 2022, esclusi sabati e domeniche, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

, nel tratto compreso tra il civico 2 e la , dal 4 al 22 aprile 2022, esclusi sabati e domeniche, dalle ore 9.00 alle ore 18.00; restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri, limite massimo di velocità 30 Km/h in via Solferino nel tratto compreso tra il civico 19 e l’intersezione con via U. Foscolo, dal 4 al 22 aprile 2022 dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

nel tratto compreso tra il civico 19 e l’intersezione con via U. Foscolo, dal 4 al 22 aprile 2022 dalle ore 9.00 alle ore 18.00; restringimento carreggiata regolato con impiego di movieri, limite massimo di velocità 30 Km/h per lo scavo a margine sede stradale e senso unico alternato regolato con impiego di movieri, limite massimo di velocità 30 Km/h per lo scavo in attraversamento da eseguire dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30 in via Ponte Alimasco nel tratto compreso tra via U. Foscolo e via Mattei, dal 4 al 22 aprile 2022 dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Via Ala di Trento, altezza civico 9, per intervento di isolamento rete gas dalle ore 8.30 alle ore 18.00 in data 4 aprile 2022, istituzione di divieto di circolazione veicolare (Impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lereti spa.);

Via Ticozzi e piazza delle Nazioni per allestimento Luna Park dalle ore 6.00 alle ore 20.00 dal 2 al 26 aprile 2022 istituzione di:

divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento, nel parcheggio adiacente il centro sportivo del Bione sito in viale Don Giovanni Ticozzi ;

sito in ; divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli indicati, eccetto residenze mobili dei titolari di attività dello spettacolo viaggiante del luna park e dei parchi divertimento, nel parcheggio di Piazza Delle Nazioni.

Per maggiori informazioni sugli interventi e le provvisorie modifiche alla viabilità cittadina è possibile contatatre il Comune di Lecco al Servizio viabilità - 0341 481316 e Servizio manutenzione - 0341 481371.