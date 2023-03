Lavori a un edificio sulla strada, chiude la Provinciale 48

Lavori su un edificio prospieciente la strada, chiude la Strada Provinciale 48 a Cremella. Le opere sono necessarie alla tutela della sicurezza delle maestranze che verranno impegnate nel rifacimento della copertura e alla protezione e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale sottostante.

Si rende necessario procedere a chiusura del tratto durante le operazioni di montaggio delle opere provvisionali, per il ridotto calibro stradale in rapporto all'ingombro dei mezzi di sollevamento impiegati.

Per questo motivo la Provincia di Lecco, attraverso l'ordinanza n° 10, ha disposto il divieto di transito ai veicoli tra il Pk 1+222 (rotatoria tra Via Cadorna e Via Don Narciso Caccia) e il Pk 1+770 (rotatoria tra Via Cadorna e Via Cesare Battisti) nel Comune di Cremella dalle 21 del giorno giovedì 16/03/2023 alle 05.30 del giorno venerdì 17/03/2023, e in caso di maltempo o imprevisti dalle 21 del giorno venerdì 17/03/2023 alle 05.30 del giorno sabato 18/03/2023.