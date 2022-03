Cinque mesi, sei fasi: lavori in corso al Comune di Valmadrera

A Valmadrera sono iniziati i lavori all'interno del palazzo comunale. Si tratta di tanti, piccoli ritocchi che riguardano e riguarderanno varie zone dello stabile e dell'area esterna del Comune: dal punto di vista economico l'intervento prevede l'esecuzione di lavori per un importo complessivo pari a circa 165mila euro, che rientrato in un finanziamento complessivo di 225mila euro, di cui 180mila euro di provenienza ministeriale oltre a 45mila euro garantite con risorse proprie del Comune.

Le prime opere di manutenzione straordinaria e relativa messa in sicurezza hanno preso il via lo scorso 14 febbraio e sono finalizzate al ripristino delle migliori condizioni di funzionalità e stabilità strutturale di alcuni elementi e parti strutturali dell'edificio, oltre che al più adeguato decoro dell'immobile. I lavori previsti dal progetto redatto dall'ingegner Gianluigi Scola di Civate e affidati in appalto all'impresa Alfa Costruzioni Srl di Colico interessano in particolare il piazzale esterno, le passerelle di accesso principale al Comune oltre che alla ex sede della banca; saranno toccati, infine, anche alcuni serramenti.

Guardando al solo piazzale esterno, è previsto il rifacimento completo della pavimentazione mediante asportazione del massetto a base cementizia esistente e posa di nuova pavimentazione in masselli autobloccanti. Relativamente poi alle due passerelle in legno esistenti e interessate da degrado delle parti lignee, è prevista la loro sostituzione con nuova struttura costituita da travi metalliche. Per quanto riguarda i serramenti, sono previste alcune sostituzioni localizzate, nonché il miglioramento della sicurezza dell'ingresso al palazzo municipale dal piazzale mediante realizzazione di bussola, aventi peraltro l'effetto di favorire un miglioramento in termini di contenimento dei consumi energetici.

L'amministrazione ha scelto “di eseguire interventi volti a garantire la miglior durabilità delle nuove opere anche in un'ottica di contenimento futuro dei relativi oneri di manutenzione. Nelle scelte di progetto si è quindi favorita ogni valutazione in una prospettiva a medio lungo termine, pesando in tal senso più positivamente l'opzione di materiali e tecnologie utili a garantire la maggiore durevolezza nel tempo dei manufatti interessati da questi nuovi interventi oltre che il minor impatto possibile in termini di costi di manutenzione”.

Lavori al Comune di Valmadrera: tutte le fasi

Fase "A": lavori sulla porzione di cortile lato via Fatebenefratelli suddivisa nelle due sottofasi:

lavori sulla pavimentazione: dal 14 febbraio al 14 marzo; lavori sulle passerelle (cantieri A1, A2, A3) da 18 aprile al 3 maggio.

Fase "B": lavori sul cortile lato est (rampa compresa, escluso accesso al parcheggio sotterraneo):

dal 14 marzo al 15 aprile.

Fase "C": lavori sul cortile in corrispondenza accesso al parcheggio sotterraneo:

dal 2 maggio al 13 maggio.

Fase "D": sostituzione serramenti sul fronte est

dal 16 maggio al 23 maggio.

Fase "E": sostituzione serramenti sul fronte nord-ovest e intervento sulla capriata esterna nord:

dal 17 maggio al 24 maggio;

Fase "F": sostituzione serramenti sul fronte sud-est e intervento sulla capriata esterna sud:

dal 23 maggio al 31 maggio;

Per le fasi "D", "E", "F" le date sono condizionate dalla data di consegna dei serramenti dovuta alla attuale situazione del super bonus 110%.