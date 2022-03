Mezzo milione per rimettere a nuovo il "Fatebenefratelli": lavori interni conclusi

Vanno verso la conclusione i lavori del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera. All'interno dello stabile dell'omonima via si sono svolti i lavori di adeguamento e messa in sicurezza: coinvolto lo spazio espositivo, con la realizzazione di nuovi locali a servizio dell'Orto botanico e per le associazioni presenti nel territorio comunale. I lavori, per un importo complessivo di 470mila comprensivo dell'Iva e delle spese tecniche, sono stati finanziati dalle Leggi regionali del 2020 e del 2021 stilate per sostenere la ripresa economica, gli interventi a sostegno del tessuto economico lombardo, interessando principalmente il consolidamento statico delle strutture e dei solai, oltre alla formazione di un vano ascensore e di una rampa per consentire la fruibilità degli spazi anche da parte di persone con disabilità.

L'intervento più rilevante, anche sotto il profilo architettonico, è stato quello relativo alla realizzazione della nuova scala che unisce il piano terreno con il salone rintracciabile al piano superiore, creando un unico grande spazio destinato ad eventi culturali.

345mila euro per l'area esterna

Attualmente, con un ulteriore finanziamento del Consorzio Bim di Gravedona e del Comune di Valmadrera per complessivi 345mila euro, sono stati avviate le procedure per l'affidamento dei lavori sull'involucro esterno dell'edificio. Questi comprendono il rifacimento degli intonaci, le tinteggiature, la posa di nuovi serramenti in acciaio con vetri isolanti termici, la sostituzione delle mensole e delle lastre in granito del terrazzo.

La squadra composta dall'architetto Guido Stefanoni, dagli ingegneri Elio Stefanoni e Marco Rigamonti si è rispettivamente occupata della progettazione per il completamento delle opere architettoniche, comprese quelle relative al recupero del piano interrato, per quelle impiantistiche e per la sicurezza di cantiere. A breve sarà presentato il progetto della sistemazione dell'area esterna che si affaccia su via Fatebenefratelli. Oltre ad un nuovo disegno delle pavimentazioni è prevista la posa di nuove essenze arboree e di un sistema di illuminazione che valorizzerà l'edificio e l'ingresso all'Orto botanico.