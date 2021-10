Ferrate Gamma-Medale, i lavori vanno avanti: a dicembre la riapertura

Stanno andando avanti spediti i lavori in corso sulle ferrate Gamma, che hanno 40 anni di vita, e sulla ferrata che porta alla croce del Medale. A settembre sono infatti iniziati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza costati 300mila euro: la data di conclusione degli stessi è fissata per il prossimo 30 novembre, con conseguente riapertura pronosticabile per l'inizio di dicembre.

Le ferrate Gamma 1 e Gamma 2

Dopo il momento iniziale si è entrati nel clou. Prima tema toccato è stato quello delle ferrate Gamma 1 e Gamma 2 sul Resegone: a settembre sono partiti i lavori di messa in sicurezza dei due apprezzati tratti per una spesa totale i 300mila euro, per la gran parte coperta da Regione Lombardia attraverso un accordo di programma sottoscritto con la Comunità Montana e al quale ha poi partecipato il Comune di Lecco.

“Le vie ferrate sono un patrimonio nel quale vogliamo e dobbiamo investire, il turismo sportivo è molto importante - ha spiegato il sottosegretario Antonio Rossi -. La ricerca delle risorse, via via sempre più maggiore, non è stata facile ma mi ha fatto piacere lavorare insieme alle altre realtà coinvolte”. Il prossimo passo? “Sistemare le ferrate della Grigna, tema del quale ho già parlato con l'assessore Sertori, riqualificare la Palestra dei Ragni e portare a termine il cambiamento del percorso formativo delle Guide Alpine per l’introduzione di due livelli di formazione. Ne stanno parlando con il ministro Garavaglia”.

Sulla Gamma 1 sono all’opera i tecnici della Geomont, invece l’intervento sulla Gamma 2 e? stato invece affidato ai professionisti della Geoprotection: i lavori prevedono la fase di tracciatura, perforazione e chiodatura delle tratte per fissare la nuova linea vita di sicurezza a cavo teso sulla ferrata. Gli alpinisti del Gamma hanno stanziato 50mila euro per restituire le due ferrate agli appassionati delle montagne lecchesi, su un totale di 300mila necessari per riqualificare anche la ferrate del Medale. Per recuperare i soldi e? stata lanciata una raccolta fondi: www.eppela.com/ferratelecchesi.