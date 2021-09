Lavori in corso per posare la fibra: a San Giovanni mezzo chilometro di coda

A Lecco sta proseguendo la posa della rete di fibra ottica. In questi giorni gli sforzi di operai i tecnici si stanno concentrando nel rione di San Giovanni, anche se altrove è in corso il ripristino del fondo stradale tagliato qualche mese fa. Com'era stato annunciato dal Comune attraverso il bollettino settimanale, gli interventi longitudinali eseguiti dall'impresa Ceit spa di San Giovanni Teatino per conto di Open Fiber stanno causando il parziale restringimento di corso San Michele al Carso, via Dei Partigiani, via IX Febbraio, mentre in corso Monte Santo è stato intallato un semaforo all'altezza dell'intersezione con via don Luigi Monza.

Mezzo chilometro di coda

Dopo le 16 di giovedì 23 settembre si è venuta a creare una lunga coda di autoveicoli, lunga circa mezzo chilometro, tra il semaforo di cui sopra e l'incrocio con via Alle Villette. Sempre sulla stessa, frequentata arteria si è verificato un sinistro stradale che ha visto il coinvolgimento, in maniera importante, di un ciclista.