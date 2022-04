Sicurezza stradale, la Provincia mette mano alla galleria sulla SP72

Lavori nella galleria di Dervio, disagi in vista per gli automobilisti e gli utenti della SP72. Martedì 19 aprile inizierà l'intervento di ripristino corticale della galleria di Dervio, lungo la strada Provinciale 72, per complessivi 100mila euro.

In una prima fase si provvederà al risanamento delle pareti in calcestruzzo danneggiate: per queste lavorazioni verrà istituito il senso unico alternato con impianto semaforico.

La seconda fase, che inizierà presumibilmente nel mese di maggio, richiederà la chiusura notturna della strada per effettuare il lavaggio delle pareti e la successiva verniciatura, migliorando così la visibilità dei conducenti. Per questa chiusura verrà predisposta apposita ordinanza, previo accordo con Anas, ente competente sulla SS36, su tempistiche e modalità per evitare eventuali criticità sulla circolazione.

"Miglioreremo la fruibilità per gli utenti"

"La Provincia di Lecco - commenta il vicepresidente e consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli - prosegue nella sua attività di messa in sicurezza e ammodernamento delle gallerie sulla SP72, investendo ulteriori risorse su un'arteria al centro del progetto di sviluppo di una rete sussidiaria alla SS36. Questo intervento, successivo a quello concluso a dicembre 2021 sulla galleria Tre Madonne a Bellano e insieme ai 3 milioni di euro di fondi statali stanziati per l'intera strada provinciale, permetterà di migliorare la fruibilità per gli utenti, aumentando la sicurezza".