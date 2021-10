Al via i lavori nella galleria Tre Madonne: SP72 chiusa per 40 giorni tra Varenna e Bellano

Al via i lavori nella galleria Tre Madonne, la Provinciale 72 chiude per 40 giorni tra Varenna e Bellano. La Prefettura ha istituito una cabina di regia per fa fronte ai conseguenti disagi a danno di residenti, studenti e automobilisti.

Lunedì 11 ottobre inizieranno gli interventi di manutenzione straordinaria della galleria a Bellano lungo la strada SP72 in direzione Varenna. Si tratta di un punto cruciale della viabilità, in una zona teatro nel recente passato di episodi di dissesto idrogeologico che hanno interessato la strada.

L'intervento, attuato dalla Provincia di Lecco nell'ambito del Programma pluriennale dello Stato 2020-2024, ai sensi del decreto ministeriale 123 del 19/03/2020, prevede l'adeguamento strutturale e impiantistico della galleria lungo la SP72, arteria viabilistica di notevole rilevanza strategica per il territorio e con grande valenza turistica.

L'intervento, che ha un costo complessivo di 365.525,68 euro, prevede la parziale rettifica in allargamento della sezione della galleria, il consolidamento strutturale e il potenziamento della parte impiantistica.

Durata complessiva 70 giorni

I lavori hanno una durata complessiva di 70 giorni; per la prima fase delle opere è necessaria la chiusura completa della galleria, precludendo il transito per un periodo di circa 40 giorni, quindi fino al 26 novembre, lungo la SP72 tra Varenna e Bellano in entrambe le direzioni.

Proprio per consentire i lavori con la relativa chiusura della Provinciale, Anas Spa si è impegnata a non effettuare interventi di manutenzione programmata dall'11 ottobre al 26 novembre lungo la Strada Statale 36 nel tratto Abbadia Lariana-Bellano.

Per ridurre i disagi ai lavoratori e agli studenti verranno adeguati i servizi di trasporto pubblico locale, favorendo l'interscambio ferro/gomma in accordo con i Comuni interessati, in particolare per quanto concerne il trasporto per le scuole primarie e secondarie.

La Provincia: "Prevenzione necessaria"

"È evidente a tutti l'importanza di questo intervento preventivo di manutenzione, finalizzato a evitare interventi in emergenza - commentano il presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli e il consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli - La prevenzione è al centro del lavoro della Provincia e questo intervento, non più rinviabile, ne è una concreta testimonianza. Ringraziamo tutte le strutture operative e i Comuni che con il supporto fattivo della Prefettura hanno adeguato modalità e procedure di intervento di propria competenza".

Il prefetto annuncia "monitoraggio costante"

"Abbiamo esaminato - afferma il prefetto di Lecco Castrese De Rosa - in varie riunioni in Prefettura tutte le possibili criticità che si potranno presentare con l'avvio di questi lavori urgenti e più volte rinviati per l'emergenza sanitaria, per ridurre al minimo i disagi dei cittadini, degli studenti, delle famiglie e degli automobilisti. Mi auguro che si possano accorciare i tempi previsti nel cronoprogramma. Una cabina di regia in Prefettura seguirà l'andamento dei lavori e monitorerà tutte le possibili conseguenze del traffico veicolare. Confidiamo nel senso di responsabilità di tutti affinché sulla SS36 la circolazione in questo periodo si snodi senza particolari problemi".