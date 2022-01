Stop alle infiltrazioni: una nuova copertura per l'Informagiovani

Più di un problema ha colpito l'Informagiovani di via dell'Eremo in queste settimane. Sono in corso in questi giorni gli interventi di manutenzione ordinaria al centro civico Sandro Pertini di Germanedo. Dopo la rimozione, effettuata la scorsa settimana, della vecchia copertura dello spazio che ospita il servizio Informagiovani comunale, danneggiata e causa delle infiltrazioni nell'edificio sottostante è stata in questi giorni installata una nuova copertura mentre hanno preso avvio e proseguiranno anche la prossima settimana gli interventi di scrostature e intonacatura degli interni.



La nuova copertura dell'Informagiovani

“Cura della città”

“La cura della città passa sicuramente anche attraverso la manutenzione degli edifici comunali - sottolinea l'assessore alla Cura della città e lavori pubblici Maria Sacchi. Il Centro civico Pertini è stato oggetto di intervento necessario per la sua fruibilità e per la conservazione dello stesso ed è oggetto di studio per interventi di efficientamento energetico nonchè di riqualificazione degli spazi più ampia, in collaborazione con l'assessorato alle politiche giovanili di Alessandra Durante, perchè sia un centro di aggregazione e condivisione per la comunità”.