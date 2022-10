Un lido per Isella: dalla Regione arriva quasi un milione

Va avanti l'iter per dare un lido a Civate. La Giunta di Regione Lombardia ha approvato l'adesione della stessa amministrazione regionale all'Accordo Locale Semplificato, proposto dal Comune di Civate, per procedere con l'intervento di ricostruzione del fabbricato e la riqualificazione dell'area a verde dell'ex campeggio Mexico in località Isella, frazione che si affaccia sul lago di Annone Brianza. L'insieme degli interventi prevede una spesa complessiva di 1,1 milioni di euro: Regione Lombardia ne coprirà la gran parte riconoscendo un contributo di 900mila euro, mentre il Comune sosterà una comunque ingente spesa di 200mila euro. Un'idea che affonda le radici addirittura a una decina di anni fa.

Un milione per l'ex Mexico di Isella

"L'accordo prevede la ricostruzione di un edificio di due piani fuori terra, da destinare in parte a sede di associazioni locali e in parte a bar/caffetteria - spiega l'assessore Massimo Sertori, titolare della delega alla programmazione negoziata regionale - , oltre alla riqualificazione dell'area esterna che comprende zona gioco per bimbi e il percorso benessere. Riconsegneremo a cittadini e turisti l'area situata lungo la sponda del lago di Annone, una zona di grande valenza turistica, completamente riqualificata. Un'operazione che concorrerà al rilancio di questo territorio e che inevitabilmente avrà ricadute positive anche sull'economia locale”.