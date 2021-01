Lavori sulla nuova Lecco-Ballabio, chiusure per due mesi e mezzo

Lavori sulla nuova Lecco-Ballabio, previste chiusure notturne per ben due mesi e mezzo. Sono state infatti programmate le attività di Anas per la manutenzione straordinaria degli impianti a servizio delle gallerie, per l'efficientamento energetico lungo la Statale 36 racc "Raccordo Lecco Valsassina" in orario notturno.

Nel dettaglio la Statale verrà chiusa al traffico dal km 0,000 al km 9,015 in direzione Ballabio, da lunedi 11 gennaio fino al 31 marzo 2021 dalle ore 21 alle ore 5 del giorno successivo nelle notti di lunedi, martedi, mercoledi e giovedì. Nelle notti di domenica la chiusura della Statale è stata programmata dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo.

In direzione Lecco la Statale verrà chiusa dal km 9,015 al km 3,800 da lunedi 11 gennaio fino al 31 marzo 2021 dalle ore 21 alle ore 5 del giorno successivo nelle notti di lunedi, martedi, mercoledi e giovedi. Nelle notti di domenica la chiusura sarà dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo.

Durante lo svolgimento dei lavori il traffico verrà deviato in loco lungo la SP62 e la viabilità comunale di Lecco.