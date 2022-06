Lavori e Triathlon: le modifiche alla viabilità di questa settimana a Lecco

Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana a Lecco, il Comune segnala in maniera particolare quelle finalizzate allo svolgimento della manifestazione "21° Triathlon Città di Lecco", in programma il prossimo weekend. Più sotto gli interventi - lavori e manutenzioni - che comporteranno a loro volta provvisorie limitazioni al transito in alcune vie cittadine.

Triathlon Città di Lecco

Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13 di sabato 2 luglio alle 17 di domenica 3 luglio in Lungolario Isonzo, lato giardini Monumento ai Caduti, nel tratto compreso tra largo Europa e via Nullo, esclusi gli spazi motocicli/ciclomotori di largo Europa e dalle 6 alle 17 di domenica 3 luglio, su entrambi i lati di Lungolario Isonzo, compresi gli spazi motocicli/ciclomotori di largo Europa, Lungolario Battisti, Lungolario Cadorna, Lungolario IV novembre, viale della Costituzione, corso Martiri, fino a via Amendola, via Adda, via Nullo, via Raffaello, via Cantù, via Cornelio, eccetto veicoli autorizzati.

Divieto di transito veicolare dalle 6 alle 17 di domenica 3 luglio in Lungolario Isonzo, da via Leonardo da Vinci a piazza Cermenati e dalle 9 alle 15 di domenica 3 luglio in Lungolario IV novembre, Lungolario Cadorna, piazza Stoppani, Lungolario Battisti, viale della Costituzione, via Leonardo Da Vinci, via Raffaello, via Nullo, via Cantù, via Adda, ponte Kennedy, corsia direzione sud, piazza Manzoni, corso Martiri, tra piazza Manzoni e via Amendola, fino al passaggio dell’ultimo atleta.

Sospensione del senso unico di marcia dalle 9 alle 15 di domenica 3 luglio in via Spirola, tratto tra il civico 12 e via Sondrio, via Torre Tarelli, via Nava, tratto tra via Sirtori e via Torre Tarelli, via Aspromonte, tratto tra via Trieste e viale Costituzione, via Caprera, tratto da via Leonardo Da Vinci a via Aspromonte, via San Francesco D’Assisi , via Lazzaretto, piazza Mazzini, tratto tra via Cattaneo e viale Costituzione. Inversione del senso di marcia in via Sirtori, via Trieste, tratto compreso tra via Visconti e via Aspromonte e sospensione ZTL, varco di via Carlo Cattaneo.

Lavori e manutenzioni

Il Comune comunica inoltre le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana per lavori:

Via FONTANELLA e via ELETTROCHIMICA, per lavori di consolidamento del sottopasso pedonale, dalle 8 del 27 giugno alle 18 del 27 giugno, istituzione di divieto di transito pedonale;

Via AMENDOLA, tratto all’altezza del civico 11, per occupazione suolo pubblico per lavori di riparazione insegna luminosa immobile Enel, dalle 8 alle 17 di venerdì 1 luglio, rimodulazione corsia con segnaletica mobile tipo “defleco” e limite massimo di velocità 30 Km/h;

Via MARCO D’OGGIONO, per lavori di rinnovo allaccio alla rete idrica dalle 20 del 1 luglio sino a fine lavori, parziale restringimento della carreggiata con ausilio di movieri;

Via AI POGGI, tratto all’altezza del civico 101, per lavori di allaccio alla rete della BT dal 1 al 3 luglio, parziale restringimento della sede stradale;

Via PLINIO, tratto all’altezza del civico 4, per lavori di manutenzione alla rete gas, il 30 giugno parziale restringimento della sede stradale e divieti di sosta;

Via XI FEBBRAIO parziali / longitudinali restringimenti della sede stradale per ripristino definitivo del manto stradale dal 27 giugno per 15 giorni.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici del Comune di Lecco, in particolare il Servizio viabilità - 0341 481316 e il Servizio manutenzione - 0341 481371.