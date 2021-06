Manutenzioni, fibra e lavori vari: le modifiche alla viabilità a Lecco

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. I lavori riguarderanno in particolare (come nei giorni scorsi) manutenzioni, allaccio di utenze e posa della fibra. Li riportiamo di seguito.

Via Macon il 7 giugno dalle ore 8 alle 16 all’altezza del civico 20, divieto di transito per lavori elettrodotto aereo società Terna Rete Italia spa;

Interventi longitudinali o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dal 7 al 13 giugno in via Pastrengo, via Palestro (impresa Sirti per conto Open Fiber); in via Ghislanzoni, via Tonio Da Belledo, via Digione, via Badoni, via Ferriera, via Fiocchi, via Risorgimento, via Rivolta, via Del Roccolo (impresa Valtellina per conto Open Fiber); via Bolzano, via Cavalesine, via Don Luigi Monza, via Don Luigi Orione, via Alle Villette (impresa Ceit spa per conto Open Fiber); corso Matteotti tratto da civico 54 a 62, via Solferino tratto da Matteotti a Don Pozzi, via Don Pozzi, vicolo La Lung, via Rosselli, via Cantarelli altezza civico 18/20 (impresa Sittel);

Via Trento, tratto all’altezza del civico 22, parziale/longitudinale restringimento per lavori di nuovo allaccio utenza elettrica dal 7 al 9 giugno (impresa Edil Life srl di Trezzo sull’Adda);

Via Tubi, tratto altezza civico 6, parziale restringimento per intervento ripristino definitivo dal 7 al 12 giugno (impresa Cazzaniga & Fumagalli);

Via C. Cattaneo, tratto all’altezza del civico 77, localizzato restringmento per lavori di posa pozzetto Enel dal 9 al 10 giugno (impresa Michele Franchina di Premana per conto di Enel);

Via Roncale, il 7 e 8 giugno dalle ore 8.30 alle ore 18, divieto di transito in via Roncale nel tratto compreso tra l’intersezione con via Resegone ed il civico 36 di via Resegone per formazione nuovi allacci rete idrica per conto di LRH (impresa Edilario Cad);

Via Sora, il 7 e 8 giugno dalle ore 9 alle ore 18: divieto di transito in via Sora nel tratto compreso tra il civico 10 e l’intersezione con via Mentana altezza civico 48, direzione obbligatoria a sinistra verso corso Matteotti per i veicoli percorrenti via Sora provenienti da viale Adamello, direzione obbligatoria a destra verso viale Adamello per i veicoli percorrenti via Sora provenienti da corso Matteotti, direzione obbligatoria dritto al civico 77 di via Mentana in direzione viale Adamello per formazione nuovi allacci retee idrica per conto di LRH (impresa Edilario Cad);

Via Petrella, proroga di divieto di transito veicolare e di transito pedonale sulla scalinata dal 30 maggio al 25 giugno (impresa Vitali Pietro srl per conto Comune di Lecco);

Via Pasubio, tratto all’altezza del civico 5, parziale restringimento per lavori di nuovo allaccio alla rete fognaria dal 7 al 8 giugno (impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

Via Campanella, tratto compreso tra via Bolis e Corso Monte San Gabriele, fino al 25 giugno 2021 dalle 08.30 alle 18, istituzione di senso unico alternato disciplinato con movieri, divieto di circolazione veicolare qualora, per il ridotto calibro stradale, la presenza del cantiere non consenta il senso unico alternato di marcia per intervento di rinnovo della tubazione del gas (impresa Devizzi di Cremeno, per conto di Lario Reti Gas srl).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di Lecco, in particolare il Servizio viabilità - 0341 481316 e il Servizio manutenzione - 0341 481371.