Proseguono i lavori di riqualificazione a margine del Rio Torto di Valmadrera. Mezzi e personale sono al lavoro all'interno del parcheggio che servisce il Tennis Club 88. Terminata la posa dei cordoli perimetrali di delimitazione della nuova pavimentazione, in questa settimana sono iniziate le opere di preparazione del fondo su cui verranno posati i masselli autobloccanti drenanti.

In particolare, fa sapere il Comune, si sta procedendo alla scarifica di tutta l'area per una profondità media di circa 40-50 centimetri, vengono poi posati i rotoli di tessuto non tessuto, per garantire la permeabilità del terreno. Una volta stesi, si prepara la massicciata stradale con materiale inerte arido ghiaioso, per definire il piano di posa della nuova pavimentazione. Lo strato di cassonetto che si va a formare viene poi rullato e costipato.