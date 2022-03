Caldone e Gerenzone, le nuove passerelle prendono forma: un mese e mezzo all'apertura

I lavori su Caldone e Gerenzone vanno avanti. Sui due corsi d'acqua ‘nasceranno’ due nuove passerelle pedonali, che prenderanno il posto di quelle chiuse dal 24 novembre 2020 per il rischio crollo. Un processo lungo, che ha inevitabilmente creato disagi alla cittadinanza e, in particolar modo, all'attività commerciale che si affaccia sul corso d'acqua che scorre parallelamente a via Carlo Porta, letteralmente ‘avvolta’ dall'area del cantiere messa in piedi il 2 novembre 2021. In via Galandra, sul Gerenzone, i lavori sono invece iniziati un paio di settimane dopo, il 15 novembre.



Il cantiere di via Carlo Porta BONACINA/LECCOTODAY

Passerelle in via Carlo Porta e via Galandra: la fine dei lavori

Secondo l'ultima comunicazione effettuata dal Comune di Lecco, arrivata sul finire di ottobre 2021, la riconsegna alla città dei due frequentati camminamenti pedonali è prevista per il prossimo 14 maggio, a circa un mese e mezzo di distanza da oggi. Le opere sono state affidate dal Comune all'impresa appaltatrice Quadrio Gaetano Costruzioni di Morbegno (Sondrio); come riportato dalla determina dello scorso 23 marzo, è stato autorizzato il subappalto alla Romeri Metalcostruzioni di Castione Andevenno (Sondrio) per quanto riguarda la realizzazione e posa della carpenteria metallica che forma le passerelle, per una cifra pari a 81mila euro più Iva. Come riportato nel quadro economico del progetto di fattibilità datato aprile 2021, la spesa totale stimata è di 145mila euro.



La passerella sul Caldone BONACINA/LECCOTODAY

Ben visibile quanto fatto finora sul Caldone, dove nei giorni scorsi è stato posato il manufatto metallico che sovrasta il corso d'acqua, in acciaio Corten, e, in precedenza, è stata realizzata la base in cemento del camminamento, dove saranno posati i listelli di legno. Lavori del tutto simili a quelli che sono in corso di svolgimento sopra il Gerenzone. Tagliato anche l'ippocastano di via Carlo Porta, con le critiche del caso.



Così cambierà via Carlo Porta

“Riformulato il calendario”

“Inizialmente l'avvio dei lavori era previsto, nell'ordine, in via Galandra e successivamente in via Porta, ma per via di un cantiere privato già allestito nei pressi della prima, abbiamo preferito riformulare in questo modo il cronoprogramma degli interventi. La conclusione dei lavori è attesa per il mese di maggio, quando, con la bella stagione, questi due passaggi saranno di nuovo a disposizione della collettività”, ha spiegato a suo tempo l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi.

La mappa dell'area di intervento in via Carlo Porta