Giunti da sistemare: chiudono ponte Nuovo e cavalcavia di Rivabella

Lavori anche sul ponte Nuovo. Niente di così radicale come quanto accaduto durante le ultime settimane sul ponte Vecchio, con polemiche allegate, ma degli interventi di manutenzione importanti per garantire il necessario grado di sicurezza delle campate. Come fatto sapere dal Comune di Lecco, per consentire gli interventi sui giunti strutturali del ponte Kennedy, eseguiti dall’impresa Vitali Pietro s.r.l., dalle 20 del 5 novembre alle 6 del 6 novembre e dalle 20 del 7 novembre alle 6 dell’8 novembre sono istituiti il senso unico di circolazione in direzione Magrate, tra la rotatoria di via Leonardo da Vinci/via Adda e la rotatoria sulla Strada Provinciale 583, il limite massimo di velocità a 30 Km/h e il senso vietato per i veicoli provenienti dalla Strada Provinciale 583 e diretti a Lecco sul ponte Kennedy. È inoltre revocata l’area pedonale sul ponte Azzone Visconti ed è istituito il senso unico di circolazione mediante impianto semaforico in direzione Lecco.

Lavori tra Rivabella e Chiuso

Inoltre, nei giorni seguenti sarà la volta dei giunti strutturali del cavalcavia di viale Brodolini, sempre a cura dall’impresa Vitali Pietro s.r.l. Per questi interventi, dalle 20 del 7 novembre alle 6 dell’8 novembre e dalle 20 dell’8 novembre alle 6 del 9 novembre saranno istituiti il senso unico di circolazione in direzione Bergamo dalla rotatoria via Brodolini/Spiaggia/Nazioni alla rotatoria corso Bergamo/Brodolini (cavalcavia), l'obbligo di direzione diritto per i veicoli che, provenienti dal confine di Vercurago, sono diretti verso Lecco e il limite massimo di velocità 30 Km/h.