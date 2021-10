Il Ponte San Michele chiude una notte per agevolare i lavori di Rfi

Il ponte San Michele sull'Adda chiude ancora in orario notturno per agevolare i lavori di Rete Ferroviaria Italiana.

Nello specifico, sono in programma lungo la SP54 - nel tratto fra i Comuni di Paderno e Calusco - attività di rimozione materiali dal cantiere operativo sull'arco rampante del ponte San Michele sul fiume.

Per le operazioni da svolgere è necessario occupare la sede stradale con mezzi e maestranze; per questo motivo la Provincia di Lecco ha ritenuto opportuno ordinare la chiusura totale al transito della SP54 dal pk 13+300 circa (ingresso al Ponte San Michele lato Provincia di Lecco) sino al pk 13+435 circa (fine competenza Provincia di Lecco e inizio SP 166 in Provincia di Bergamo) nel comune di Paderno d'Adda, in solo orario notturno (tra le 22 e le 06) dei giorni 5-6 ottobre 2021, al fine di limitare i disagi per la circolazione stradale.