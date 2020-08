Al via i lavori di rinnovo della rete del gas in via Belfiore

Da martedì 25 agosto alle 8.30 a mercoledì 30 settembre alle 18 in via Belfiore a Lecco verranno realizzati i lavori di rinnovo della rete del gas a cura dell’impresa Eurocondotte per conto della società Lereti spa. Gli interventi saranno svolti in tre fasi che interesseranno i tratti: 1) da via Rivolta a via Giusti, 2) da via Giusti a via Risorgimento e infine 3) da via Risorgimento a via Lamarmora.

Come annunciato dal Comune di Lecco, considerata l'entità degli interventi, verranno adottati alcuni provvedimenti che modificheranno temporaneamente a seconda delle fasi la viabilità nella zona. Verrà istituito il divieto di accesso in via Belfiore nella direzione di marcia e dall’intersezione con via Rivolta fino a quella con via Lamarmora ed entrerà in vigore, come conseguenza, il senso unico di marcia nello stesso tratto con direzione da via Lamarmora a via Rivolta.

Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi posti fuori dalla sede stradale all’altezza dei civici 14 e 16 durante lo svolgimento dell’attività nel tratto di strada antistante ed entrerà in vigore l'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che provenienti dalle vie Giusti, Risorgimento e Grandi si immettono sulla via Belfiore, oltre all'obbligo di svolta a destra per i veicoli che provenienti dalla via Di Vittorio si immettono sulla via Belfiore. Nell'immagine la mappa con le modifiche alla viabilità descritte.