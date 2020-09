Merate: conclusa la revisione della fognatura in zona Sartirana

Si sono conclusi con l'estate i lavori di adeguamento, potenziamento e completamento della rete fognaria nella frazione Sartirana in Comune di Merate, svolti da Lario Reti Holding.

L'area è stata in passato teatro di fenomeni di rigurgito e allagamento fognario, soprattutto in occasione di forti eventi temporaleschi. Per la risoluzione di questa problematica è stato avviato un progetto che ha previsto due differenti direttrici: il potenziamento della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, che ha coinvolto le vie Pacinotti, Galvani e Torricelli, con la posa di oltre 200 metri di tubazione, nonché la razionalizzazione della rete di acque nere con la posa di circa 140 metri di tubazioni nelle vie citate e il rifacimento degli allacciamenti fognari delle abitazioni presenti in zona.

Questo intervento, del valore di 400mila euro e che ha impegnato Lario Reti Holding per circa otto mesi (anche a causa delle restrizioni dovute all'epidemia di Covid-19), si innesta su un altro progetto di revisione delle reti fognarie del Comune di Merate, che continua con l'adeguamento della fognatura mista nelle vie Monte Grappa, Po, Promessi Sposi e Brianza.

Questo secondo investimento - dal valore di 700mila euro e che si concluderà con l'inizio del prossimo anno - riguarda la razionalizzazione della rete mista esistente, che porterà a eliminare alcune criticità idrauliche causa di frequenti allagamenti con significativi disagi per la popolazione residente e la viabilità.

