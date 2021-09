Scuola si riparte! Le scuole di Rancio si rinnovano: ristrutturati gli edifici di via Mazzucconi

Via Padre Domenico Mazzucconi, 69

Ritocchi importanti verso la ripartenza. Al rientro in aula sono tante le novità che attendono gli studenti delle scuole di Rancio primaria Pietro Scola, secondaria di primo grado Massimiliano Kolbe e Liceo Giacomo Leopardi.

Durante i mesi estivi, grazie ad un serrato programma di lavori di recupero e ristrutturazione, hanno preso forma i nuovi laboratori polifunzionali e nuove aule per offrire luoghi diversi dalla tradizionale aula per una didattica sempre più innovativa e attenta ad ospitare i ragazzi anche oltre l’orario di scuola

In quest’ottica sono state pensate le moderne e luminose aule polifunzionali ottenute grazie al recupero di ambienti dismessi, come quello dell’ex mensa, ed è stato realizzato intervento di restyling del grande salone d’ingresso che affaccia sul cortile di Via Mazzucconi 67.

Coinvolti gli studenti

“Questi investimenti si sono resi necessari per rispondere al numero crescente di alunni dell'Istituto - in particolare del Liceo - e perché al rientro in presenza fossero garantiti spazi adeguati ad una didattica attenta alla relazione tra docenti e alunni e al protagonismo degli studenti nell’apprendimento”, commenta Giovanni Amigoni presidente del Consiglio di Amministrazione che gestisce le tre scuole.

Questo inizio d’anno regalerà quindi la gioia di scoprire e condividere con compagni e docenti ambienti pensati e realizzati con cura, nella cui progettazione è stato coinvolto anche un gruppo di studenti dell’indirizzo di Scienze Applicate del Liceo Leopardi che, guidati dal loro insegnante, si sono occupati dell’impianto di domotica installato nei nuovi laboratori.