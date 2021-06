Manutenzione in galleria, la SS36 chiude una notte sull'Altolago

Avanza la manutenzione degli impianti a servizio delle gallerie lungo la statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga".

Per consentire l'esecuzione dei lavori, la carreggiata sud/Milano sarà chiusa al traffico tra il km 92,400 (svincolo Trivio di Fuentes) e il km 75,350 (svincolo di Bellano) nei territori comunali di Colico, Dorio, Dervio e Bellano, dalle ore 21 di giovedì 4 giugno alle ore 5 di venerdì 25 giugno.

Durante la chiusura la circolazione in direzione Lecco sarà deviata in uscita allo svincolo di Trivio di Fuentes con prosecuzione sulle Provinciali 72 e 62 fino alla reimmissione sulla statale 36 allo svincolo di Bellano. Percorso inverso per la viabilità in direzione Sondrio.