Lavori lungo la Statale 36, chiusura notturna tra Trivio di Fuentes e svincolo di Bellano

Anas annuncia nuovi lavori lungo la Statale 36 nelle province di Monza Brianza e Lecco. Innanzitutto interventi di manutenzione della sovrastruttura stradale e di rifacimento delle pavimentazioni dal km 8,555 al km 18,500 nel territorio monzese. Nel dettaglio a partire da questa sera, mercoledì 5 maggio, verrà chiusa alternativamente la corsia di marcia e sorpasso dal km 8,555 al km 18,500, sia in direzione Milano che Lecco, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo.

«L'istituzione della limitazione alla circolazione stradale comporterà la chiusura di una o due corsie per carreggiata (nord o sud, di marcia, a seconda delle esigenze dei lavori, restando l'altra agibile col limite di velocità massima di 50 km/h), e il cantiere avrà lunghezza massima di 3.000 metri - fanno sapere gli uffici di Anas - Le limitazioni non ci saranno nelle notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì e nei giorni festivi e prefestivi». Questi lavori termineranno il 30 giugno.

Inoltre, lungo la statale 36 dal km 92,400 al km 75,350 Anas provvederà alla manutenzione degli impianti tecnologici installati all'interno dei tunnel presenti. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza la statale verrà chiusa al traffico tra gli svincoli di "Trivio di Fuentes" al km 92,400 e lo svincolo di "Bellano" al km 75,350 dalle ore 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina. Per via delle limitazioni al traffico, i veicoli che percorrono la statale in direzione Milano, dovranno uscire allo svincolo del "Trivio di Fuentes" e percorrendo in direzione Lecco la S.P. 72 fino a Bellano riprenderanno la statale 36 percorrendo un breve tratto della S.P. 62.