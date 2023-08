Manutenzione sulla SS36, chiude il cavalcavia di Bosisio

Anas al lavoro sulla SS36 "del lago di Como e dello Spluga". Per consentire la prosecuzione delle opere di manutenzione del cavalcavia di Bosisio Parini, al km 39,500, si rendono necessarie alcune modifiche provvisorie alla circolazione. Al fine di contenere il più possibile i disagi al traffico, le limitazioni saranno attive nella sola fascia oraria notturna 22-6.

A partire da giovedì 24 agosto e fino a venerdì 1° settembre le carreggiate che percorrono il cavalcavia saranno chiuse al traffico in maniera non contemporanea. La chiusura notturna comporterà la deviazione del traffico sulle vicine rampe dello svincolo di Bosisio Parini con uscita e rientro in statale segnalati tramite apposita segnaletica di indicazione.

I lavori saranno sospesi durante il fine settimana. Nelle notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì la statale sarà pertanto regolarmente percorribile senza limitazioni.