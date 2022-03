Lavori nelle gallerie del lago, questa sera chiude la Statale 36

Interventi sugli impianti delle gallerie del lago sulla Strada Statale 36, previste chiusure notturne.

Anas ha programmato infatti i lavori di manutenzione straordinaria degli apparati e degli impianti a servizio delle gallerie"Regoledo", "Fiumelatte", "Scoglio" e "Luzzeno" tra il km 57,700 ed il km 75,230 nei Comuni di Mandello del Lario, Lierna, Varenna, Perledo, Bellano, lungo la Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga".

Per mitigare i disagi al traffico e permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza l'intervento verrà svolto in orario notturno: nel dettaglio la Statale verrà chiusa al traffico dal km 57,700 al km 75,350, direzione Nord, questa sera e martedi 29 marzo dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo.

Durante le ore di chiusura il traffico verrà deviato lungo la strada Provinciale 72 tra gli svincoli di Abbadia Lariana (57,300) e Bellano (km 75,200).