Spartitraffico Lecco-Abbadia lungo la Statale 36: tratto percorribile nel week-end

A partire da oggi, ogni fine settimana, dalle ore 14 del venerdì alle 9.30 del lunedì successivo verrà ripristinata la circolazione stradale su entrambe le corsie lungo il tratto della SS 36 tra Lecco e Abbadia Lariana e precisamente tra il km 56 e il Km 57. Qui sono stati previsti i lavori da parte di Anas per la sostituzione delle esistenti barriere di sicurezza spartitraffico tipo new-jersey, con barriere in calcestruzzo armato di nuova generazione. L'esecuzione del nuovo piano di posa su cui appoggiare le barriere spartitraffico, avverrà previa bonifica e pulizia delle opere idrauliche presenti per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Riduzione della carreggiata da 500 a 150 metri

L'iniziale esecuzione dei lavori aveva imposto, infatti, per la sicurezza delle maestranze in cantiere, una prima fase di restringimento continuativo della carreggiata sia in direzione Nord (Sondrio) che in direzione Sud (Milano) con chiusura delle rispettive corsie di sorpasso. Terminata oggi la prima fase, i lavori proseguiranno con il restringimento della carreggiata Nord e Sud mediante la chiusura delle rispettive corsie di sorpasso, dal lunedì al venerdì fino al mese di maggio mentre, durante tutti i fine settimana, la circolazione stradale verrà ripristinata sulle due corsie per senso di marcia con larghezza ridotta. Questa parzializzazione, già a partire dalla prossima settimana, andrà diminuendo dagli attuali 500 metri sino a un massimo di 150 metri.

«A seguito dell'incontro che io e l'assessore alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi abbiamo avuto nei giorni scorsi con i responsabili di Anas, ci è stato comunicato che l'ente strade garantirà un migliore smaltimento del traffico già dai prossimi giorni - ha spiegato l'assessore regionale alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni Massimo Sertori. - L'obiettivo è quello di ridurre al minimo i disagi e i rallentamenti per gli automobilisti che percorrono il tratto stradale. Soprattutto nel weekend, quando si registra un forte aumento dei flussi di traffico, è apparsa la necessità di garantire il transito su entrambe le carreggiate».