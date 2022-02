Manutenzioni notturne lungo la Lecco-Ballabio

Lavori in notturna lungo la Statale 36 Racc "Raccordo Lecco- Valsassina". Anas ha infatti programmato la manutenzione periodica degli impianti a servizio delle gallerie della propria rete di competenza. Tra queste ci sono anche le opere che si terranno nelle gallerie “Valsassina” e “Passo del Lupo” sulla strada statale 36 racc “Raccordo Lecco-Valsassina”.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, la Statale sarà chiusa in entrambe le direzioni dal km 0 al km 9, compresi gli svincoli, in orario notturno lunedi 7 e 14 febbraio dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità provinciale con indicazioni sul posto.

Sempre nelle notti di lunedi 7 e lunedi 14 verrà poi chiusa al traffico la galleria Cernobbio dal km 2,100 al km 4,950 sulla statale 340 "Regina", nella vicina provincia di Como. Le limitazioni saranno attive dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successive. Il percorso alternativo, indicato da opportuna segnaletica, si svilupperà lungo la viabilità del comune di Cernobbio.