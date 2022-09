Si lavora sulla Strada Statale 36: il calendario delle chiusure

Sono vari i lavori che saranno eseguiti nel triangolo Lecco-Como-Sondrio nel corso delle prossime settimane. Anas ha programmato gli interventi di manutenzione periodica agli impianti tecnologici installati all'interno della galleria "Monte Barro", in direzione Sud, lungo la strada statale 36 "del lago di Como e dello Spluga".

Al fine di poter eseguire i lavori in sicurezza sarà predisposta la chiusura della statale dal km 49,100 al km 44,400, direzione Sud, dalle ore 22:00 di martedì 20 settembre fino alle ore 05:00 del giorno successivo, e dalle ore 21 del 28 settembre fino alle 5 del giorno successivo.

Il traffico diretto a Milano sarà deviato sulla Strada Provinciale 583 con uscita obbligatoria allo svincolo di "Pescate" al km 49,100 e rientro in statale allo svincolo di "Civate" al km 44,400.

I lavori sulla Strada Statale 38

Per consentire i lavori di manutenzione periodica degli impianti tecnologici in galleria, sono previste limitazioni al transito lungo la strada statale 38 “dello Stelvio” fra le ore 22:00 del 20 settembre, e le ore 5:00 del giorno successivo.

Nel dettaglio, la statale sarà chiusa dal km 76,500 (svincolo di Grosio) al km 86,600 (svincolo Le Prese), nell’ambito dei territori comunali di Grosio e Sondalo, in provincia di Sondrio.

Le limitazioni consentiranno di eseguire la manutenzione all’interno delle gallerie "Valmaggiore Bolladore" e "Mondadizza".

Durante la chiusura il traffico da Sondrio in direzione Bormio sarà indirizzato in uscita allo svincolo di Grosio/Grosotto (km 76,400) con prosecuzione sulla provinciale 27 e rientro in statale allo svincolo di Le Prese (km 86,600). Percorso inverso per la circolazione diretta a Sondrio.

Gli interventi proseguiranno all’interno delle gallerie Le Prese, Verzedo, Sant'Antonio, Tola e Capina, lungo la strada statale 38 "Dello Stelvio", nei territori comunali di Grosio, Sondalo, Valdisotto e Bormio, dal km 86,700 al km 99,700 in entrambe le direzioni.

Nel dettaglio la statale verrà chiusa al traffico dalle ore 21 del 21 settembre fino alle 5 del giorno successivo.

Il traffico veicolare sarà deviato secondo le seguenti modalità:

i veicoli provenienti da Sondrio in direzione Bormio dovranno uscire allo svincolo di Le Prese al Km 86,300 e, percorrendo un tratto della S.P. 27, potranno reimmettersi sulla statale allo svincolo di Cepina al Km 99,700;

i veicoli provenienti da Bormio in direzione Sondrio dovranno uscire allo svincolo di Cepina Val di Sotto al Km 99,700 e, percorrendo un tratto della S.P. 27, potranno reimmettersi sulla statale dallo svincolo di Sondalo

I lavori sulla Strada Regina

Infine, Anas ha programmato la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici all’interno della galleria " Loveno", sulla strada statale 340 dir "Regina” in provincia di Como.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza la statale verrà chiusa al traffico dalle ore 22 del 21 settembre alle ore 5 del giorno successivo tra il km 0,000 e il km 2,200.

Il traffico veicolare verrà deviato lungo la ex 340 dir all'interno dei comuni interessati.