Interventi sulle strade cittadine: come cambia la viabilità negli ultimi giorni dell'anno

Continuano anche in questi ultimi giorni dell'anno gli interventi per conto della pubblica amministrazione sulle strade cittadine. Pubblichiamo di seguito il calendario delle opere, e delle provvisorie modifiche alla viabilità in programma a Lecco per la settimana appena iniziata:

Via Toti, parziale restringimento per lavori di rinnovo allaccio alla rete idrica dal 27 al 28 dicembre

Via Poncione, tratto all’altezza del civico 2, per rifacimento fognatura e ricollegamento utenze alle condotte, istituzione divieto di transito veicolare, revoca senso unico di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Amilcare Ponchielli e via Domenico Cimarosa e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale dal 27 al 28 dicembre

Via Rosmini, tratto, longitudinale restringimento per lavori di nuovo allaccio perdita acqua dal 27 al 28 dicembre

Via Roccolo, tratto compreso tra l’intersezione con via Gilardi e via Achille Grandi, per costruzione rete teleriscaldamento, istituzione di senso unico di marcia in direzione discendente verso via Achille Grandi, limite massimo di velocità 30 Km/h e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale dalle 19 del 23 dicembre alle ore 19 del 29 gennaio

Via Achille Grandi, per costruzione rete teleriscaldamento, istituzione di senso unico di marcia in direzione Via Roccolo - Via Belfiore, limite massimo di velocità 30 Km/h e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale dalle 8 del 27 dicembre alle ore 19 del 26 marzo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i competenti uffici municipali di Lecco: Servizio viabilità - 0341 481316 e Servizio manutenzione - 0341 481371.