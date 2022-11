Interventi sulle strade cittadine: come cambia la viabilità

Sono diversi gli interventi di manutenzione in programma nel capoluogo lecchese per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Tra questi spiccano in particolare i lavori che interessarenno nelle prossime due serate viale Brodolini e il cavalcavia di Rivabella con possibili disagi al transito nell'area a sud di Lecco, fino a Vercurago e Calolzio. Li riportiamo - tutti - di seguito.

Via SEMINARIO e via GORIZIA, parziali longitudinali restringimenti per lavori di scavo posa rete in fibra ottica dal 7 al 26 novembre (Impresa Circet spa per conto di Open Fiber).

Via VOLTA, parziale restringimento della sede stradale regolamentato a mezzo moviere per lavori di sostituzione chiusino dal 7 all’8 novembre (Impresa Edil Lario cad srl per conto di Lario Reti Holding spa).

Viale BRODOLINI, tratto compreso tra la rotatoria di corso Bergamo/via Brodolini (cavalcavia) e la rotatoria Brodolini/alla Spiaggia/Piazza delle Nazioni, per lavori di rifacimento giunti strutturali sul cavalcavia dalle 20 del 7 novembre alle 6 dell’8 novembre e dalle 20 dell’8 novembre alle 6 del 9 novembre, sospensione doppio senso di circolazione e istituzione senso unico di circolazione, da rotatoria via Brodolini/Spiaggia/Nazioni a rotatoria Corso Bergamo/Brodolini (Cavalcavia), in direzione Bergamo; obbligo direzione diritto per i veicoli che, provenienti dal confine di Vercurago, sono diretti verso Lecco; limite massimo di velocità 30 Km/h (Impresa Vitali Pietro srl per conto del Comune di Lecco)

Parziali longitudinali restringimenti per lavori di scavo posa rete in fibra ottica dal 7 al 19 novembre in via BELLEDO, via ASPROMONTE, via CALEOTTO e via DELL’EREMO (Impresa Valtellina per Open Fiber)

Parziali longitudinali restringimenti per lavori di scavo posa rete in fibra ottica dal 7 al 19 novembre in via AGLIATI e via NINO CASTELLI (Impresa Circet per conto Open Fiber)

Via PONCHIELLI, tratto compreso tra l’intersezione con via alle Fornaci e il civico 28, per intervento di rifacimento allacciamento rete fognaria dalle 8 alle 18 dell’11 novembre sospensione doppio senso di circolazione e istituzione senso unico di circolazione (Impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding Spa).

Via QUARTO tratto all’altezza del civico 2, per intervento di rinnovo allacciamento gas dalle 8 alle 17 del 10 novembre, istituzione di divieto di transito (Impresa Devizzi srl per conto di Le Reti spa).

Parziali longitudinali restringimenti per lavori di ripristini della sede stradale dal 7 al 30 novembre in via FORNACI, via MARCONI, via BADONI, via ARLENICO, via GORIZIA, via CROLLALANZA, via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, via BEATO DON GUANELLA e via DANTE (Impresa Mdr Impianti srl per conto di Tim spa).

Via TONIO E GERVASIO, per lavori di messa in sicurezza mura di cinta dalle 8 del 7 novembre alle 18 del 25 novembre istituzione di divieto di transito ciclo/pedonale (lavori per conto di privati).

Per maggiori informazioni è possibile contattare i competenti uffici municipali di Lecco: Servizio viabilità - 0341 481316 e Servizio manutenzione - 0341 481371.