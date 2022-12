Interventi sulle strade cittadine: come cambia la viabilità

Continuano anche a metà dicembre gli interventi per conto della pubblica amministrazione sulle strade cittadine. Pubblichiamo di seguito il calendario delle opere, e delle provvisorie modifiche alla viabilità in programma a Lecco per la settimana alle porte:

Via Quarto, tratto all'altezza del civico 2, istituzione di divieto di transito per lavori di nuovo allaccio alla rete idrica, dalle 8 alle 17 dal 15 al 16 dicembre,;

Via Amendola, tratto all'altezza del civico 23, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavo posa rete fibra ottica dal 12 al 16 dicembre;

Via F.lli Bandiera, tratto all'altezza tra via Vercelloni e via Mentana, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavo posa rete fibra ottica dal 12 al 16 dicembre;

Via Ghislanzoni, tratto all'altezza tra via Como e il civico 24, parziale restringimento della sede stradale per lavori di scavo posa rete fibra ottica dal 12 al 16 dicembre;

Via Bezzecca, tratto all'altezza del civico 37, parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio alla rete elettrica dal 12 al 16 dicembre;

Via Aspromonte, tratto all'altezza del civico 31, parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio alla rete elettrica dal 12 al 16 dicembre;

Via Belvedere, tratto all'altezza del civico 5, localizzato restringimento stradale per lavori di rinnovo allaccio alla rete idrica dal 12 al 13 dicembre.

Via La Marmora, tratto compreso tra via Montelungo e via Belfiore, senso unico di marcia in direzione via Belfiore, per realizzazione opere di urbanizzazione, dalle 9 del 12 dicembre alle 18 del 27 gennaio;

Via Movedo, tratto tra il civico 4 di via Movedo e via Resegone, divieto di circolazione per allacciamento rete gas dalle 8:30 alle 17 del 12 dicembre;

Via San Francesco, istituzione di divieto di transito per posizione autogru, dalle 8 del 12 alle 18 del 13 dicembre.

Il Comune segnala inoltre che martedì 13 dicembre si svolgerà la manifestazione denominata "Christmas in the world" promossa dalla scuola primaria statale "E. Toti", con istituzione di divieto di transito veicolare dalle 14 alle 22 lungo via Zelioli nel tratto all'altezza tra il civico 14 e via Olivieri, e dalle 14 alle 18 in Piazza Sant'Andrea.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i competenti uffici municipali di Lecco: Servizio viabilità - 0341 481316 e Servizio manutenzione - 0341 481371.