Lavori pubblici lungo le vie di Lecco: come cambia la viabilità

Continuano gli interventi per conto della pubblica amministrazione lungo le strade cittadine. Pubblichiamo di seguito il calendario delle opere - e delle provvisorie modifiche alla viabilità - in programma a Lecco per la settimana alle porte.

Via Ai Poggi, tratto all’altezza dal civico 2 al 92, parziale restringimento per ripristino della pavimentazione stradale dal 6 al 17 febbraio.

Via Frà Galdino, restringimento localizzato per lavori di riparazione causa perdita d’acqua dal 7 all’8 febbraio.

Via Amendola, tratto compreso dal civico 55 al 57, per intervento urgente di messa in sicurezza del cavalcavia ferroviario di proprietà di Rfi, dalle ore 22 alle 5 dal 6 al 10 febbraio istituzione di senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico, limite massimo di velocità a 30 km/h; dovrà essere sempre garantito il transito dei veicoli di soccorso in esecuzione delle funzioni di emergenza.

Piazza Carducci e via F.lli Bandiera, parziali restringimenti per lavori di posa cavo telefonico dal 6 al 19 febbraio.

Via Seminario, via Mentana, via Vercelloni e via Mons. Moneta, parziali restringimenti per lavori di posa del cavo telefonico dal 6 al 24 febbraio.

Attenzione alla partita Lecco-Novara di sabato 11

Il Comune segnala, inoltre, che sabato 11 febbraio alle 17:30 verrà disputato l’incontro calcistico Lecco-Novara presso lo stadio Rigamont-Ceppi, in occasione del quale le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche del transito veicolare e delle soste a partire dalle 13:30 e fino alle 21. Verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13 alle 21 in una parte del parcheggio del Centro Meridiane Area Green, delimitata da apposita segnaletica.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i competenti uffici municipali di Lecco: Servizio viabilità - 0341 481316 e Servizio manutenzione - 0341 481371.