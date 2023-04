Pulizia posteggi e lavori, attenzione a divieti e modifiche alla viabilità

Sono diverse, nella prima metà di aprile, le opere di manutenzione che il comune di Lecco ha in programma sulle strade cittadine e le conseguenti modifiche alla viabilità. Pubblichiamo di seguito il calendario.

Via Don Luigi Monza, tratto all’altezza del civico 13, istituzione di divieto di transito veicolare per occupazione del suolo pubblico per stazionamento autogrù dalle 7 alle 18 del 7 aprile

Via Roncale, tratto all’altezza del civico 9, parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio alle acque bianche il 5 e il 6 aprile

Via Agliati, tratto all’altezza dal civico 16 al 24, occupazione di suolo pubblico con istituzione di divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati da segnaletica verticale per sosta temporanea di autogrù dalle 6:30 alle 18:30 del 5 aprile

Via Capodistria, istituzione di divieto di transito veicolare per intervento di ispezione e eventuali rispristini di pulizia e taglio della vegetazione del ponte ferroviario di proprietà RFI dalle 12 alle 18:30 del 7 aprile

Via Don Morazzone, tratto all’altezza del civico 32, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione idrica su un allaccio il 5 e il 6 aprile

Via Del Sarto, tratto all’altezza del civico 15, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione di una perdita occulta il 6 e il 7 aprile

Via Quarto, nell’intersezione con via Monte San Gabriele, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione di una perdita occulta il 6 e il 7 aprile

Via Sondrio, istituzione di divieto di transito veicolare e sospensione del senso unico di marcia nel tratto compreso dal civico 6 al 19 per intervento di ispezione e eventuali ripristini di pulizia e taglio della vegetazione del ponte ferroviario di proprietà RFI dalle 8:30 alle 16:30 del 7 aprile;

Via Achille grandi, tratto all’altezza del civico 9, parziale restringimento della sede stradale per scavo della posa di fibra ottica per allaccio utente dal 3 al 9 aprile.

Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana il Comune segnala in maniera particolare quelle determinate dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuate nella notte tra domani, lunedì 3 aprile e martedì 4 aprile, e che prevedono l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 4 aprile nelle aree di via Sant'Egidio, via Monsignor Polvara, via Caduti Lecchesi a Fossoli, via Vercelloni, via Laini, corso Monte San Gabriele, piazza Lega Lombarda, via Gomes, corso Martiri, via Appiani, corso Carlo Alberto, via Catullo.

Sabato 8 aprile si terrà la partita Lecco - Pro Patria

Infine, sabato 8 aprile alle 17:30 si terrà l'incontro calcistico Lecco - Pro Patria presso lo stadio Rigamonti - Ceppi, in occasione del quale le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche del transito veicolare e delle soste a partire dalle 13:30 e fino alle 21:30. Per quanto riguarda le soste, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su ambo i lati di via Pascoli e via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i competenti uffici municipali di Lecco: servizio viabilità - 0341 481316 e servizio manutenzione - 0341 481371.